Европейский союз рассматривает возможность предоставления Украине «репарационного кредита» в размере до €130 млрд. Его размер будет определен после оценки финансовых потребностей Киева в 2026–2027 годах, которую осуществит Международный валютный фонд. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских чиновников.

Подробности

Идею такого инструмента 10 сентября озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Речь идет об использовании наличных остатков российских активов, замороженных на Западе после вторжения РФ в 2022 году.

По замыслу Украина начнет погашать кредит только после получения репараций от России в рамках мирного соглашения. Риски по кредиту будут распределяться между странами ЕС и, вероятно, некоторыми государствами G7.

Из примерно €210 млрд хранящихся в Европе российских активов основная часть – около €175 млрд – размещена в бельгийском депозитарии Euroclear и уже конвертирована в наличные.

Часть этих средств планируется использовать в качестве базы для нового инструмента. В то же время до принятия решения ЕС стремится сначала погасить прошлогодний кредит G7 на €45 млрд.

Еврокомиссия сейчас разрабатывает механизм, позволяющий применить замороженные российские активы без их конфискации, что остается неприемлемым для ряда правительств ЕС и ЕЦБ. Среди вариантов – создание специальной структуры, которой будут переданы средства из Euroclear в обмен на облигации Еврокомиссии с гарантиями от ЕС и, возможно, стран G7.

Контекст

Украина сталкивается с трудностями привлечения дополнительной помощи от ключевых доноров. Взносы от США – одного из крупнейших доноров с начала полномасштабного вторжения – существенно сократились после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, поэтому ЕС стал главным поставщиком финансовой поддержки.

Большинство средств из действующего пакета МВФ на $15,5 млрд уже распределены. Программа предусматривала окончание войны в этом году и завершается в 2027 году.

9 сентября премьер-министр Юлия Свириденко обратилась к МВФ с просьбой начать новую программу сотрудничества.

19 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина предварительно оценивает необходимость внешнего финансирования в рамках новой четырехлетней программы с МВФ на уровне $150–170 млрд.