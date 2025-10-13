Європейський союз дедалі більше схиляється до того, що заморожені активи Росії – єдиний реальний варіант стабільного фінансування для України, оскільки інші джерела поступово вичерпуються. Мова йде про так званий репераційний кредит, пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Деталі

Йдеться приблизно про €200 млрд, що належать Центробанку РФ і зберігаються переважно у бельгійській компанії Euroclear. Уже на найближчому саміті ЄС наступного тижня лідери планують досягти політичної згоди, після чого Єврокомісія підготує юридичний механізм для використання коштів – орієнтовно до другого кварталу 2026 року.

За попереднім планом, Україна отримає близько €140 млрд у вигляді довгострокових позик. Повернення цих коштів передбачене лише у випадку, якщо Росія компенсує збитки, завдані війною.

ЄС прагне зберегти активи замороженими, але водночас – використати їх як заставу для фінансування оборони та відбудови. Такий крок має забезпечити стабільне фінансування без потреби постійних рішень на рівні всіх 27 країн-членів.

Бельгія, на території якої розташована Euroclear, поки стримує процес – уряд вимагає юридичних гарантій, що механізм не призведе до міжнародних позовів. У разі судових претензій ЄС планує компенсувати можливі втрати Euroclear через спеціальні гарантійні фонди.

Москва вже попередила, що розцінить такі дії як «економічну агресію» та обіцяє відповідь. Водночас країни G7, де загалом заморожено близько $300 млрд російських активів, координують підходи, щоб діяти спільно.

Контекст

Україна стикається з труднощами у залученні додаткової допомоги від ключових донорів. Внески від США – одного з найбільших донорів з початку повномасштабного вторгнення – суттєво скоротилися після повернення Дональда Трампа до Білого дому, тож ЄС став головним постачальником фінансової підтримки.

Європейський союз розглядає можливість надання Україні «репараційного кредиту». Ідею такого інструменту 10 вересня озвучила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Йдеться про використання готівкових залишків російських активів, заморожених на Заході після вторгнення РФ у 2022 році.