Европейская комиссия учтет оценку Международного валютного фонда (МВФ) по финансовым потребностям Украины на ближайшие два года, чтобы определить размер репарационного кредита, который дадут Киеву за счет российских активов. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, пишет Reuters .

Подробности

Комиссия предлагает репарационный кредит, предусматривающий предоставление займа Украине с использованием денежных средств замороженных российских активов, не затрагивая при этом прав России на эти активы, подчеркнул еврокомиссар.

Еврокомиссия сейчас работает над всеми деталями, включая сроки и объемы. «Объемы кредита, который планируют предоставить, в значительной степени будут зависеть от завершающейся оценки МВФ», – сказал Домбровскис.

Министр финансов Испании Карлос Куэрпо выразил полную поддержку инициативы, ожидая, что Еврокомиссия представит официальное предложение уже в октябре. В то же время министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем выразил скептицизм по поводу предложения, назвав его «достаточно размытым» и подчеркнув, что риски должны быть распределены между всеми странами ЕС.

Этот шаг является частью усилий ЕС по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины в условиях сокращения американской помощи.

Контекст

В целом в странах G7 заморожено около $300 млрд российских активов. Большинство из них находится в Европе, в частности в Бельгии, где депозитарий Euroclear держит активы на сумму €194 млрд. Из этой суммы примерно €170 млрд уже превратились в наличные деньги по истечении срока действия ценных бумаг. Именно эти средства рассматриваются как основа кредита. ЕС, G7 и Австралия ранее согласились направлять доход (проценты) от этих активов в поддержку Украины, однако теперь рассматривают новые механизмы для увеличения объемов финансирования.

Схема, над которой работает Еврокомиссия, предусматривает замену хранящихся в Европе российских активов на безкупонные облигации, выпущенные Еврокомиссией. Эти облигации будут гарантированы всеми странами ЕС или теми, кто согласится принять участие. Риски, связанные с кредитом, будут распределены между правительствами стран-членов. По замыслу Украина начнет возвращать кредит только после получения репараций от России за нанесенный войной ущерб.

19 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина предварительно оценивает необходимость внешнего финансирования в рамках новой четырехлетней программы с МВФ на уровне $150–170 млрд.