Нацполиция проводит одновременно более 600 обысков против каналов перенаправления мужчин за границу (видео)

Национальная полиция проводит масштабные отработки против организаторов незаконных каналов переправки мужчин через границу. По всей стране одновременно проходит более 600 обысков, говорится в сообщении Нацполиции 10 января.

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Это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу, отмечается в сообщении.

Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска.

По данным правоохранителей, этими маршрутами организаторы помогли в пересечении границы сотням военнообязанных. Меры продолжаются по всем областям Украины. Детали спецоперации Нацполиция обещает обнародовать по завершении всех следственных действий.

Контекст

Органы охраны государственной границы с начала широкомасштабного вторжения составили 40 500 протоколов в отношении людей, которые незаконно пересекли границу или попытались это сделать. Еще почти 1500 за первые два года открытой войны получили судебные приговоры за уклонение от призыва на службу во время мобилизации, сообщило «Слідство.Інфо» со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

В 2022–2023 годах по статье 332-2 Уголовного кодекса «Незаконное пересечение государственной границы» осудили 34 человека. Еще 96 получили приговоры по статье 335 УК – «Уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава»

За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации за 2022–2023 годы были осуждены 1490 человек. За совершение такого преступления, согласно законодательству, наказывают лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В то же время государство будет предлагать находящимся за рубежом украинцам возможность вернуться для работы в критически важных отраслях, в частности в оборонно-промышленном комплексе. Правительство готово бронировать таких специалистов от военной службы, заявил вице-премьер-министр Алексей Чернышов на встрече с украинской общиной в Варшаве.