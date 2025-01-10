Нацполіція проводить одночасно понад 600 обшуків проти каналів перенаправлення чоловіків за кордон (відео)

Національна поліція проводить масштабні відпрацювання проти організаторів незаконних каналів переправлення чоловіків через кордон. По всій країні одночасно проходять понад 600 обшуків, йдеться в повідомленні Нацполіції 10 січня.

Деталі

Це тільки перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон, наголошується у повідомленні.

Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

За даними правоохоронців, цими маршрутами організатори посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних. Заходи тривають по всіх областях України. Деталі спецоперації Нацполіція обіцяє оприлюднити після завершення усіх слідчих дій.

Контекст

Органи охорони державного кордону з початку широкомасштабного вторгнення склали 40 500 протоколів щодо людей, які незаконно перетнули кордон або спробували це зробити. Ще майже 1500 за перші два роки відкритої війни отримали судові вироки за ухилення від призову на службу під час мобілізації, повідомило «Слідство.Інфо» з посиланням на дані Держприкордонслужби.

У 2022–2023 роках за статтею 332-2 Кримінального кодексу «Незаконне перетинання державного кордону» засудили 34 людей. Ще 96 отримали вироки за статтею 335 КК – «Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу»

За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації за 2022–2023 роки було засуджено 1490 людей. За вчинення такого злочину, відповідно до законодавства, карають позбавленням волі на строк від трьох до пʼяти років.

Водночас держава пропонуватиме українцям, які перебувають за кордоном, можливість повернутися для роботи в критично важливих галузях, зокрема в оборонно-промисловому комплексі. Уряд готовий бронювати таких фахівців від військової служби, заявив віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов на зустрічі з українською громадою у Варшаві.