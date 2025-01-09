Мужчин, которые вернутся из-за границы работать в ОПК, забронируют – Чернышов

Государство предлагает находящимся за рубежом украинцам возможность вернуться для работы в критически важных отраслях, в частности, в оборонно-промышленном комплексе. Правительство готово бронировать таких специалистов от военной службы. Об этом заявил вице-премьер-министр Алексей Чернышов на встрече с украинской общиной в Варшаве 9 января, пишет «Укринформ» .

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Прогноз оттока граждан из Украины по объективным причинам, из-за войны, «катастрофический», и украинские власти признают это как проблему, подчеркнул Чернышев.

По его словам, решение о возвращении из-за границы украинцы будут «принимать лично, и это будет исключительное решение украинской гражданки или гражданина».

«Никаких принуждений или связанных с этим действий не планируется и не будет. Я это гарантирую, не нужно этим манипулировать, нам достаточно тех манипуляций, которые мы получаем из враждебной пропаганды», – подчеркнул Чернышев.

Вице-премьер добавил, с другой стороны, новосозданное министерство будет поддерживать тех украинцев, которые решили остаться за границей. При этом он выразил надежду, что впоследствии они все же примут решение о своем возвращении домой.

Правительство планирует развернуть за границей центры вакансий, так называемые Job Сenter, и предоставить доступ соответствующим предприятиям, которые на территории пребывания украинцев смогут предоставлять услуги и поощрять выбор того или иного пути в Украине.

«Если человек не готов продолжать свой путь по военному направлению, он может предложить себя как специалист и профессионал, и для этого действует определенный механизм, который просто нужно использовать», – объяснил Чернышов.

В январе – феврале Чернышов планирует посетить страны, в которых находятся больше всего украинцев. Кроме Польши, речь идет о Германии, Чехии, Великобритании, Италии, Испании и других странах. «Мы будем везде собирать украинские общины и откровенно общаться на удобные и неудобные темы», – подчеркнул чиновник.

Контекст

Ранее Чернышов заявлял, что 50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием.

Он представил рабочую концепцию Министерства национального единства. В частности, при министерстве будет создано Агентство национального единства, а дальше Агентство откроет департаменты в ключевых странах пребывания украинцев, в первую очередь в Германии, Польше и Чехии, а в столицах этих стран будут созданы «Хабы единства» (Unity Hub).

19 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План внутренней устойчивости Украины, который содержит 10 пунктов. Тогда президент сообщил, что будет создано Министерство объединения Украины, которое будет заниматься делами глобального украинского сообщества.

3 декабря Рада назначила Чернышова на должность вице-премьер-министра – министра национального единства. Кабинет министров переименовал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины.