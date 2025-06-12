Сотрудничество украинского бизнеса с наукой набирает популярность, ведь компании все больше инвестируют в инновации через партнерство с учеными. Например, MacPaw, SoftServe, EcoSoft уже системно подходят к развитию собственного R&D. Это позволяет им создавать конкурентоспособные продукты и достигать результатов в более короткие сроки. Партнер INSCIENCE Елена Скирта рассказывает, как бизнесу и ученым наладить партнерство.
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Несколько лет назад, когда я спрашивала предпринимателей, интересно ли им работать с учеными, ответ преимущественно был сдержанный. Мне говорили, что бизнес и наука – это параллельные миры. Разные языки, разные цели, разные скорости. Моим собеседникам казалось, это что-то для фарминдустрии, глобальных корпораций, о будущем, а не о «здесь и сейчас». Нет времени, нет бюджета.
Сейчас ситуация меняется. Бизнес ищет подтверждение эффективности своих продуктов, хочет основывать решения на данных. Наука перестает восприниматься украинскими компаниями как абстрактная ценность, а становится вполне прикладным запросом.
Что становится драйверами и барьерами во содействии компаний и ученых? Ответ на этот вопрос дает опрос «Исследование сотрудничества науки и бизнеса», проведенный INSCIENCE Business и Saturday Team.
46% опрошенных компаний в Украине уже выделяют 8% бюджета на исследования и разработки (R&D), свидетельствуют данные исследования. Для сравнения: Microsoft вкладывает в R&D 12% своей годовой выручки, Pfizer – 17%, это $29 млрд и $10,8 млрд соответственно. Но это глобальные компании, возглавляющие рейтинги инноваций и инвестирующие миллиарды в исследования и разработки.
Украинский бизнес также стал выделять науку и инновации среди приоритетов, свидетельствуют данные исследования. Это компании разных масштабов, в том числе с командами до 10 сотрудников, разные отрасли: производство и переработка, сельское хозяйство, медицинская сфера, военные технологии.
В медийном пространстве, когда речь идет об исследованиях и разработках, чаще вспоминают крупные корпорации и бюджеты на R&D, меньше на слуху – точечное сотрудничество бизнеса с учеными или университетами, хотя таких примеров большинство.
Примеры развития R&D
Компании, такие как MacPaw, SoftServe, EcoSoft, системно подходят к развитию собственного R&D.
SoftServe, работающая на рынке более 30 лет, имеет 100 сотрудников, большинство из них – ученые и разработчики. Компания активно сотрудничает с учеными, исследуя квантовые вычисления, искусственный интеллект и другие DeepTech. Развивает и партнерства с более чем 95 университетами.
Одно из интересных направлений SoftServe – совместные образовательные программы для студентов, которые охватывают четыре города, девять специальностей и семь университетов в Украине. К примеру, во Львовской политехнике поддерживают специальность «Компьютерные науки», в Харьковском университете радиоэлектроники – «Компьютерную инженерию». Это позволяет привлекать SoftServe самые лучшие таланты в компанию.
Ecosoft, работающая на рынке с 1991 года и основанная учеными, избрала долгосрочные инвестиции в науку. Компания имеет собственную лабораторию, а также сотрудничает с Киевской политехникой, что позволяет проводить основательные исследования и разработки.
Глубокие и длительные исследования помогают создать качественный конечный продукт, лишенный рисков. В частности, научные разработки позволили создать уникальный продукт с конкурентным преимуществом – собственный фильтр для воды. Компания 30 лет создавала научно-техническую базу, росла в Украине, а сейчас активно выходит в свет.
Для старта сотрудничества бизнеса с учеными компании не нужен внутренний R&D-отдел или лаборатория. Может быть другой путь – фриланс-сотрудничество с учеными, привлечение на part-time или консультации. У кого-то – это онлайн-встреча раз в две недели, у других – полноценное включение в команду на время проекта.
Часто достаточно одного запроса – например, нужно проверить эффективность нового ингредиента или получить независимое экспертное мнение. Это могут быть консультация, краткое исследование, аналитика рынка или тестирование гипотезы.
Совместные исследования с учеными
60% украинских бизнесов, работающих с наукой, выбирают формат совместных исследовательских проектов с учеными.
К примеру, компания хочет создать новый продукт или улучшить свойства имеющегося. Для этого привлекает ученых, может подписать меморандум с университетом о сотрудничестве и провести исследования. Это требует значительно меньше ресурсов и времени, чем создание полноценного R&D отдела в компании и развитие собственной лаборатории, в то же время решает конкретную задачу бизнеса.
Например, Numo ADHD, которая появилась в 2022 году, разработала мобильное приложение для поддержки людей с симптомами расстройства дефицита внимания и гиперактивности (РДУГ). Его скачали более 200 000 человек в мире. В 2024 году Numo ADHD вместе с ученой по нейропсихологии провели исследование, чтобы проанализировать эффективность продукта. Результат: у пользователей, выполнявших три простых задания в приложении четыре дня в неделю, снизились симптомы РДУГ и повысилось ощущение производительности.
Это не многолетний проект – исследование длилось два месяца. Статью по его результатам опубликовал итальянский научный журнал BPA.
Плюс для инвестора
Научные данные работают и для доверия пользователя, и как доказательство для инвестора. Результаты исследований можно сразу принимать в работу, например в маркетинговую коммуникацию.
Компании MacPaw, успешно развивающей собственный Technological R&D, нужно было глубоко исследовать одну из приоритетных тем для развития бизнеса – Human-Computer Interaction. Для этой задачи компания привлекла внешнего исследователя – доктора в области компьютерных наук. Исследование длилось 20 дней. Его результатом стали ценные инсайты компании и массив данных о трендах сферы, научных трудах, патентах, ведущих конференциях в отрасли.
Такая аналитика помогает определить приоритеты и принять стратегические решения, как развивать проект и куда инвестировать. Кроме того, это возможность делегировать «рутинную» задачу сотрудников, концентрируя их ресурс на других приоритетах.
Шаги навстречу
Даже если интерес бизнеса к науке растет, сотрудничество не происходит автоматически. Между идеей «было бы хорошо попробовать» и реальным исследованием – дистанция в коммуникационных барьерах и неопределенных ожиданиях.
Со стороны бизнеса – непонимание, с кем говорить и как сформулировать запрос. Со стороны ученых – отсутствие инициативы и опыта работы на рынке. В случае сотрудничества с университетами – еще и непростая бюрократия.
80% компаний считают главным препятствием в сотрудничестве с учеными именно отсутствие инициативы научных учреждений, свидетельствуют данные исследования. Но 90% готовы идти на контакт, если будет инновационный посредник – тот, кто переведет запрос с бизнеса на научный язык и наоборот.
Что делать, если вы решили сотрудничать с ученым?
Задайте задачу. Чтобы найти соответствующего вашей потребности ученого для сотрудничества, сосредоточьтесь на конкретной задаче компании, например разработке продукта, оптимизации производства или анализе рынка. Определив необходимость, можно понять, какую экспертизу искать – химия, биотехнологии, дата-аналитика.
Задавайте команде – технологам, R&D-специалистам или маркетологам – правильные вопросы. Их ответы помогут определить, где не хватает точности или ресурсов.
Какие задачи не двигаются? Где не хватает точности, глубины, анализа? На что не хватает времени и ресурса? В этих точках сотрудничество с наукой может значительно ускорить процесс. Даже одна консультация с ученым может стать ключевой для более быстрого решения проблемы.
Определите, кто в Украине этим занимается. Изучите направления, исследуйте университеты и научные публикации, а также патенты ученых в этой сфере. Обратитесь к ученым за рекомендациями.
Выберите нескольких специалистов с опытом и проведите первые встречи. Спросите навыки, необходимые для решения вашей задачи, и сравните их с ценностями вашей компании. Это поможет понять, кто может стать настоящим партнером.
Четкие договоренности. Поставлена задача, формат сотрудничества, тайминг, NDA, договор об авторстве работы, проверка прогресса.
Оплата за сотрудничество. Стоимость научных исследований составляет от $3000 до $15 000 – в зависимости от типа (исследования на основе собственных данных или исследования сферы), продолжительности и формата сотрудничества с украинскими и международными учеными. Также важно наличие публикации ученого в журналах и рейтинг журналов.
В эту сумму входит гонорар ученого, при запросе на научную публикацию – официальный вклад журналов с открытым доступом (Open Access) может стоить около $3000.
Консультации с учеными стоят от $750 до $5000 и могут проводиться с украинскими и международными экспертами и экспертами в формате разовой встречи или расширенного сотрудничества с презентацией результатов.
Сотрудничество с наукой – это уже не о «когда-то потом». Бизнесы, которые начнут сегодня, через несколько лет будут иметь не просто сильный продукт, а глубокое конкурентное преимущество на рынке.
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