Сотрудничество украинского бизнеса с наукой набирает популярность, ведь компании все больше инвестируют в инновации через партнерство с учеными. Например, MacPaw, SoftServe, EcoSoft уже системно подходят к развитию собственного R&D. Это позволяет им создавать конкурентоспособные продукты и достигать результатов в более короткие сроки. Партнер INSCIENCE Елена Скирта рассказывает, как бизнесу и ученым наладить партнерство.

Несколько лет назад, когда я спрашивала предпринимателей, интересно ли им работать с учеными, ответ преимущественно был сдержанный. Мне говорили, что бизнес и наука – это параллельные миры. Разные языки, разные цели, разные скорости. Моим собеседникам казалось, это что-то для фарминдустрии, глобальных корпораций, о будущем, а не о «здесь и сейчас». Нет времени, нет бюджета.

Сейчас ситуация меняется. Бизнес ищет подтверждение эффективности своих продуктов, хочет основывать решения на данных. Наука перестает восприниматься украинскими компаниями как абстрактная ценность, а становится вполне прикладным запросом.

Что становится драйверами и барьерами во содействии компаний и ученых? Ответ на этот вопрос дает опрос «Исследование сотрудничества науки и бизнеса», проведенный INSCIENCE Business и Saturday Team.

46% опрошенных компаний в Украине уже выделяют 8% бюджета на исследования и разработки (R&D), свидетельствуют данные исследования. Для сравнения: Microsoft вкладывает в R&D 12% своей годовой выручки, Pfizer – 17%, это $29 млрд и $10,8 млрд соответственно. Но это глобальные компании, возглавляющие рейтинги инноваций и инвестирующие миллиарды в исследования и разработки.

Украинский бизнес также стал выделять науку и инновации среди приоритетов, свидетельствуют данные исследования. Это компании разных масштабов, в том числе с командами до 10 сотрудников, разные отрасли: производство и переработка, сельское хозяйство, медицинская сфера, военные технологии.

В медийном пространстве, когда речь идет об исследованиях и разработках, чаще вспоминают крупные корпорации и бюджеты на R&D, меньше на слуху – точечное сотрудничество бизнеса с учеными или университетами, хотя таких примеров большинство.

Примеры развития R&D

Компании, такие как MacPaw, SoftServe, EcoSoft, системно подходят к развитию собственного R&D.

SoftServe, работающая на рынке более 30 лет, имеет 100 сотрудников, большинство из них – ученые и разработчики. Компания активно сотрудничает с учеными, исследуя квантовые вычисления, искусственный интеллект и другие DeepTech. Развивает и партнерства с более чем 95 университетами.

Одно из интересных направлений SoftServe – совместные образовательные программы для студентов, которые охватывают четыре города, девять специальностей и семь университетов в Украине. К примеру, во Львовской политехнике поддерживают специальность «Компьютерные науки», в Харьковском университете радиоэлектроники – «Компьютерную инженерию». Это позволяет привлекать SoftServe самые лучшие таланты в компанию.

Ecosoft, работающая на рынке с 1991 года и основанная учеными, избрала долгосрочные инвестиции в науку. Компания имеет собственную лабораторию, а также сотрудничает с Киевской политехникой, что позволяет проводить основательные исследования и разработки.

Глубокие и длительные исследования помогают создать качественный конечный продукт, лишенный рисков. В частности, научные разработки позволили создать уникальный продукт с конкурентным преимуществом – собственный фильтр для воды. Компания 30 лет создавала научно-техническую базу, росла в Украине, а сейчас активно выходит в свет.

Для старта сотрудничества бизнеса с учеными компании не нужен внутренний R&D-отдел или лаборатория. Может быть другой путь – фриланс-сотрудничество с учеными, привлечение на part-time или консультации. У кого-то – это онлайн-встреча раз в две недели, у других – полноценное включение в команду на время проекта.

Часто достаточно одного запроса – например, нужно проверить эффективность нового ингредиента или получить независимое экспертное мнение. Это могут быть консультация, краткое исследование, аналитика рынка или тестирование гипотезы.

Совместные исследования с учеными

60% украинских бизнесов, работающих с наукой, выбирают формат совместных исследовательских проектов с учеными.

К примеру, компания хочет создать новый продукт или улучшить свойства имеющегося. Для этого привлекает ученых, может подписать меморандум с университетом о сотрудничестве и провести исследования. Это требует значительно меньше ресурсов и времени, чем создание полноценного R&D отдела в компании и развитие собственной лаборатории, в то же время решает конкретную задачу бизнеса.

Например, Numo ADHD, которая появилась в 2022 году, разработала мобильное приложение для поддержки людей с симптомами расстройства дефицита внимания и гиперактивности (РДУГ). Его скачали более 200 000 человек в мире. В 2024 году Numo ADHD вместе с ученой по нейропсихологии провели исследование, чтобы проанализировать эффективность продукта. Результат: у пользователей, выполнявших три простых задания в приложении четыре дня в неделю, снизились симптомы РДУГ и повысилось ощущение производительности.

Это не многолетний проект – исследование длилось два месяца. Статью по его результатам опубликовал итальянский научный журнал BPA.

Плюс для инвестора

Научные данные работают и для доверия пользователя, и как доказательство для инвестора. Результаты исследований можно сразу принимать в работу, например в маркетинговую коммуникацию.

Компании MacPaw, успешно развивающей собственный Technological R&D, нужно было глубоко исследовать одну из приоритетных тем для развития бизнеса – Human-Computer Interaction. Для этой задачи компания привлекла внешнего исследователя – доктора в области компьютерных наук. Исследование длилось 20 дней. Его результатом стали ценные инсайты компании и массив данных о трендах сферы, научных трудах, патентах, ведущих конференциях в отрасли.

Такая аналитика помогает определить приоритеты и принять стратегические решения, как развивать проект и куда инвестировать. Кроме того, это возможность делегировать «рутинную» задачу сотрудников, концентрируя их ресурс на других приоритетах.

Шаги навстречу

Даже если интерес бизнеса к науке растет, сотрудничество не происходит автоматически. Между идеей «было бы хорошо попробовать» и реальным исследованием – дистанция в коммуникационных барьерах и неопределенных ожиданиях.

Со стороны бизнеса – непонимание, с кем говорить и как сформулировать запрос. Со стороны ученых – отсутствие инициативы и опыта работы на рынке. В случае сотрудничества с университетами – еще и непростая бюрократия.

80% компаний считают главным препятствием в сотрудничестве с учеными именно отсутствие инициативы научных учреждений, свидетельствуют данные исследования. Но 90% готовы идти на контакт, если будет инновационный посредник – тот, кто переведет запрос с бизнеса на научный язык и наоборот.

Что делать, если вы решили сотрудничать с ученым?

Задайте задачу. Чтобы найти соответствующего вашей потребности ученого для сотрудничества, сосредоточьтесь на конкретной задаче компании, например разработке продукта, оптимизации производства или анализе рынка. Определив необходимость, можно понять, какую экспертизу искать – химия, биотехнологии, дата-аналитика.

Задавайте команде – технологам, R&D-специалистам или маркетологам – правильные вопросы. Их ответы помогут определить, где не хватает точности или ресурсов.

Какие задачи не двигаются? Где не хватает точности, глубины, анализа? На что не хватает времени и ресурса? В этих точках сотрудничество с наукой может значительно ускорить процесс. Даже одна консультация с ученым может стать ключевой для более быстрого решения проблемы.

Определите, кто в Украине этим занимается. Изучите направления, исследуйте университеты и научные публикации, а также патенты ученых в этой сфере. Обратитесь к ученым за рекомендациями.

Выберите нескольких специалистов с опытом и проведите первые встречи. Спросите навыки, необходимые для решения вашей задачи, и сравните их с ценностями вашей компании. Это поможет понять, кто может стать настоящим партнером.

Четкие договоренности. Поставлена ​​задача, формат сотрудничества, тайминг, NDA, договор об авторстве работы, проверка прогресса.

Оплата за сотрудничество. Стоимость научных исследований составляет от $3000 до $15 000 – в зависимости от типа (исследования на основе собственных данных или исследования сферы), продолжительности и формата сотрудничества с украинскими и международными учеными. Также важно наличие публикации ученого в журналах и рейтинг журналов.

В эту сумму входит гонорар ученого, при запросе на научную публикацию – официальный вклад журналов с открытым доступом (Open Access) может стоить около $3000.

Консультации с учеными стоят от $750 до $5000 и могут проводиться с украинскими и международными экспертами и экспертами в формате разовой встречи или расширенного сотрудничества с презентацией результатов.

Сотрудничество с наукой – это уже не о «когда-то потом». Бизнесы, которые начнут сегодня, через несколько лет будут иметь не просто сильный продукт, а глубокое конкурентное преимущество на рынке.