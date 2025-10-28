Продуктовая IТ-компания MacPaw представила Moonlock – приложение для кибербезопасности, созданное специально для пользователей macOS. Продукт обеспечивает защиту от вредоносного программного обеспечения в реальном времени, непрерывно сканирует систему и блокирует угрозы даже в фоновом режиме, сообщает пресс-служба компании 28 октября.

Подробности

В функции Moonlock входят:

сканер вредоносного ПО для глубокой проверки системы;

VPN для защиты соединения в общественных сетях;

Network Inspector для контроля передачи данных;

инструменты для усиления нативных настроек безопасности MacOS.

По словам основателя и CEO MacPaw Александра Косована, Moonlock делает кибербезопасность простой и понятной даже для пользователей без технических знаний.

Над продуктом работала команда Moonlock Lab, исследующая новые угрозы macOS. Приложение уже доступно на пяти языках, а украинская версия появится в ближайшее время.

Moonlock можно приобрести на сайте MacPaw – годовая подписка стоит $54, доступный 7-дневный бесплатный период. Программа также входит в подписку Setapp.

Контекст

MacPaw – одна из самых крупных продуктовых IT-компаний Украины. Флагманский продукт – CleanMyMac – софт для очистки ноутбуков MacBook. Приложение генерировало 80% выручки компании.