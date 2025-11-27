MacPaw запустила серію ініціатив для навчання команди після виходу GPT у 2022-му. Однією з них стала практична ШІ-гра зі щоденними завданнями, що допомагали співробітникам освоювати інструменти ШІ. Про це під час AI Summit від Forbes Ukraine розповіла співзасновниця й технічна директорка з інновацій MacPaw Віра Ткаченко.

Деталі

Завдання були різні – від генерації рецептів до створення сайтів, розповіла Ткаченко.

«Все було гейміфіковано: щодня в один і той самий час співробітники отримували нове завдання у Slack», – додає вона.

За її словами, залученість команди була високою, а окрема група підтримки допомагала тим, хто стикався з труднощами. «Ініціатива давала людям можливість спробувати різні інструменти власноруч, а не лише слухати лекції», – каже Ткаченко.

ШІ-гра стала найуспішнішою ініціативою з навчання в компанії. «Вона дала найбільше повернення інвестицій», – каже Ткаченко.

Контекст

MacPaw– одна з найбільших продуктових IT-компаній України. Її заснував Олександр Косован. Флагманський продукт – софт CleanMyMac, що очищує ноутбуки Apple від зайвих файлів. Він генерує 80% виторгу компанії. Згідно зі звітом головної компанії групи MacPaw Family Ltd., консолідований виторг у 2023-му – $84,9 млн.

Багаторічну залежність від одного продукту має змінити Eney, повноцінний реліз якого заплановано на кінець року. Він орієнтований на користувачів MacBook. Бета-версія з’явилася 22 травня. «Я очікую, що протягом трьох років Eney стане нашим основним бізнесом», – казав Forbes засновник компанії Олександр Косован у квітні.