Компания Fastbreak AI, разрабатывающая решения по оптимизации спортивных расписаний, привлекла $40 млн инвестиций для масштабирования технологий искусственного интеллекта в профессиональном и любительском спорте. Среди инвесторов – NBA и NHL, пишет Bloomberg .

Подробности

Раунд возглавили венчурные фонды Greycroft и GTMfund, к нему также присоединились бывшие спортсмены, в том числе звезды американского футбола Ларри Фицджеральд-младший и Люк Кикли.

В раунде приняли участие Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) и Национальная хоккейная лига (NHL). Оценку компании не раскрывают.

ИИ все активнее интегрируется в спортивные лиги: его используют для анализа выступлений игроков, оценки рисков травм и поддержки системы видеоповторов.

Партнерами спортивных организаций в этой сфере являются крупные технологические компании, включая Amazon, Google и IBM.

NBA начала сотрудничество с Fastbreak AI еще до старта своего регулярного сезонного турнира в 2023 году, когда компания помогала оптимизировать сложное расписание матчей, которые засчитывались одновременно и в турнир, и в чемпионат. «Это была действительно сложная задача оптимизации», – сказал CEO Fastbreak AI Джон Стюарт.

Руководитель инвестиционного направления NBA Дэвид Ли отметил, что технологии Fastbreak AI уже помогают лиге в операционной деятельности. «Наше инвестирование отражает веру в дальнейшие инновации компании в профессиональном и юношеском спорте», – добавил он.

Fastbreak AI также сотрудничает с NHL, футбольной лигой MLS и студенческими конференциями.

Привлеченные средства компания планирует направить на расширение продаж, маркетинга и выход на рынок любительского спорта, в частности турниров среди молодежи, а также на наем новых инженеров.

Контекст

Быстрая интеграция ИИ в спортивную индустрию изменяет как управление командами, так и организацию турниров. Лиги стремятся повысить эффективность и привлечение фанатов благодаря аналитическим решениям, оптимизирующим графики, процессы и даже тренировочные стратегии.

Fastbreak AI – американская технологическая компания, основанная в июне–июле 2022 года. Специализируется на ИИ-решениях по оптимизации спортивных операций – помогает спортивным организациям (от профессиональных лиг до любительских турниров) оптимизировать расписания, управление событиями и спонсорство.