Компанія Fastbreak AI, що розробляє рішення для оптимізації спортивних розкладів, залучила $40 млн інвестицій для масштабування технологій штучного інтелекту у професійному та аматорському спорті. Серед інвесторів – NBA та NHL, пише Bloomberg.
Деталі
- Раунд очолили венчурні фонди Greycroft і GTMfund, до нього також долучилися колишні спортсмени, зокрема зірки американського футболу Ларрі Фіцджеральд-молодший і Люк Кіклі.
- У раунді взяли участь Національна баскетбольна асоціація (NBA) та Національна хокейна ліга (NHL). Оцінку компанії не розкривають.
- ШІ дедалі активніше інтегрується у спортивні ліги: його використовують для аналізу виступів гравців, оцінки ризиків травм і підтримки системи відеоповторів.
- Партнерами спортивних організацій у цій сфері є великі технологічні компанії, зокрема Amazon, Google та IBM.
- NBA почала співпрацю з Fastbreak AI ще до старту свого регулярного сезонного турніру у 2023 році, коли компанія допомагала оптимізувати складний розклад матчів, що зараховувалися одночасно і до турніру, і до чемпіонату. «Це було справді складне завдання оптимізації», – сказав CEO Fastbreak AI Джон Стюарт.
- Керівник інвестиційного напряму NBA Девід Лі зазначив, що технології Fastbreak AI вже допомагають лізі в операційній діяльності. «Наше інвестування відображає віру в подальші інновації компанії у професійному та юнацькому спорті», – додав він.
- Fastbreak AI також співпрацює з NHL, футбольною лігою MLS і студентськими конференціями.
- Залучені кошти компанія планує спрямувати на розширення продажів, маркетингу та вихід на ринок аматорського спорту, зокрема турнірів серед молоді, а також на найм нових інженерів.
Контекст
Швидка інтеграція ШІ в спортивну індустрію змінює як управління командами, так і організацію турнірів. Ліги прагнуть підвищити ефективність і залучення фанатів завдяки аналітичним рішенням, які оптимізують графіки, процеси і навіть тренувальні стратегії.
Fastbreak AI – американська технологічна компанія, заснована в червні–липні 2022 року. Спеціалізується на ШІ-рішеннях для оптимізації спортивних операцій – допомагає спортивним організаціям (від професійних ліг до аматорських турнірів) оптимізувати розклади, керування подіями та спонсорство.
