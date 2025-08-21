Столичные власти и силовые структуры разрабатывают механизм, позволяющий ночные перевозки в Киеве с «жестким контролем». Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, комментируя обращение сервисов такси Bolt, Uklon и Uber.

Подробности

«Мы осознаем потребности людей, но хочу подчеркнуть: безопасность столицы – превыше всего. Любые «серые схемы», нелегальные пропуски и черный рынок ночных такси будут уничтожены», – написал Ткаченко в Telegram-канале.

Он сообщил, что власти Киева работают со всеми силовыми структурами, чтобы создать четкий и прозрачный механизм. «И если ночные перевозки будут разрешены, то только законно, под жестким контролем и ответственностью», – отметил Ткаченко.

Контекст

20 августа руководители онлайн-сервисов такси Bolt, Uklon и Uber обратились к мэру Киева Виталию Кличко, главе КМВА Тимуру Ткаченко и главе Нацполиции Ивану Выгивскому с предложением ввести механизм ночных перевозок.

Компании предложили либо адаптировать львовскую модель для Киева, либо разработать новый усовершенствованный механизм. По их словам, цифровые платформы во Львове смогли возобновить работу такси в ночное время благодаря согласованному с городскими властями механизму, который «работает надлежащим образом и приносит пользу всем сторонам».

Сервисы подчеркивают, что в последнее время в СМИ появляются сообщения о перевозке пассажиров в теневом режиме. Это создает неопределенность для водителей и пассажиров, лишает город контроля и поступлений в бюджет и не решает проблему ночных перевозок для тех, кто действительно в этом нуждается, говорится в письме.