Столична влада та силові структури розробляють механізм, який дозволить нічні перевезення в Києві з «жорстким контролем». Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, коментуючи звернення сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber.
Деталі
- «Ми усвідомлюємо потреби людей, але хочу наголосити: безпека столиці – понад усе. Будь-які «сірі схеми», нелегальні перепустки і чорний ринок нічних таксі будуть знищені», – написав Ткаченко в Telegram-каналі.
- Він повідомив, що влада Києва працює з усіма силовими структурами, аби створити чіткий і прозорий механізм. «І якщо нічні перевезення буде дозволено, то лише законно, під жорстким контролем та відповідальністю», – зазначив Ткаченко.
Контекст
20 серпня керівники онлайн-сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber звернулися до мера Києва Віталія Кличка, очільника КМВА Тимура Ткаченка та голови Нацполіції Івана Вигівського з пропозицією запровадити механізм нічних перевезень.
Компанії запропонували або адаптувати львівську модель для Києва, або розробити новий вдосконалений механізм. За їхніми словами, цифрові платформи у Львові змогли відновити роботу таксі у нічний час завдяки погодженому з міською владою механізму, який «працює належно та приносить користь усім сторонам».
Сервіси наголошують, що останнім часом у ЗМІ з’являються повідомлення про перевезення пасажирів у «тіньовому режимі». Це створює невизначеність для водіїв і пасажирів, позбавляє місто контролю та надходжень до бюджету і не розв’язує проблему нічних перевезень для тих, хто справді цього потребує, йдеться в листі.
