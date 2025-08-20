Руководители онлайн-сервисов такси Bolt, Uklon и Uber обратились к мэру Киева Виталию Кличко, главе КГВА Тимуру Ткаченко и главе Нацполиции Ивану Выговскому с предложением ввести механизм ночных перевозок, ориентируясь на опыт Львова. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства письмо.

Подробности

Компании предложили либо адаптировать львовскую модель для Киева, либо разработать новый усовершенствованный механизм. По их словам, цифровые платформы во Львове смогли возобновить работу такси в ночное время благодаря согласованному с городскими властями механизму, который «работает надлежащим образом и приносит пользу всем сторонам».

Сервисы подчеркивают, что в последнее время в СМИ появляются сообщения о перевозке пассажиров в «теневом режиме». Это создает неопределенность для водителей и пассажиров, лишает город контроля и поступлений в бюджет и не решает проблему ночных перевозок для тех, кто действительно в этом нуждается, говорится в письме.

Контекст

Uklon был единственным сервисом райдхейлинга, который совершал поездки в комендантский час во время полномасштабного вторжения. В компании объясняли, что оставляли такую возможность для людей, у которых случались экстренные случаи. В то же время нарушения комендантского часа в компании отрицали. В марте 2024 года компания ограничила работу сервиса в комендантский час после полученного компанией обращения Патрульной полиции Киева.

В августе прошлого года в интервью Forbes СЕО Uklon Сергей Гришков заявлял, что сервис может возобновить поездки во время комендантского часа.

В октябре 2024-го Uklon и Bolt возобновили работу во время комендантского часа во Львове. Водители могли предоставлять услуги только при наличии разрешений от местных властей. В августе 2025 года глава КГВА Ткаченко отмечал проблемы с выдачей пропусков для передвижения по столице в комендантский час, который действует с полуночи до 5:00.