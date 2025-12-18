Министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) сообщило о выделении дополнительных €70 млн на поддержку децентрализованного энерго- и теплоснабжения в Украине, говорится в сообщении ведомства от 18 декабря.
Детали
- Ожидается, что финансирование поможет обеспечить тепло, воду и электроэнергию примерно 2,6 млн украинцев в краткосрочной перспективе.
- €50 млн будут использованы Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) для закупки критически важных товаров: гибридных генераторов, модульных котельных, контейнерных систем отопления на пеллетах и комбинированных теплоэлектростанций.
- Еще €20 млн через KfW и ЮНИСЕФ помогут обеспечить тепло и электроэнергию около 1300 школам, детсадам и 10 больницам, что позволит примерно 400 000 детей продолжать обучение зимой.
- Средства также пойдут на аккумуляторные системы для насосных станций, что гарантирует доступ к воде для около 100 000 украинцев даже во время длительных отключений электричества.
- BMZ отметило, что продолжит поддержку Украины, в частности стабилизируя электросети вместе с «Укрэнерго», поставляя запасные части и реконструируя защитные конструкции вокруг подстанций.
- В то же время в общинах внедряют децентрализованные энергетические решения, как, например, солнечные батареи в больницах, а GIZ консультирует коммунальные службы по энергоэффективности для экономии тепла и электричества зимой.
Контекст
В начале ноября стало известно, что Германия планирует значительно увеличить военную и финансовую поддержку Украины. В федеральный бюджет на 2026 год будет добавлено еще €3 млрд.
Ранее проект бюджета предусматривал €8,5 млрд для помощи Украине. Новые средства в основном пойдут на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники, а также на восстановление двух зенитно-ракетных систем Patriot для передачи Украине.
