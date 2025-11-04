Forbes Digital підписка
Германия увеличит помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

На дополнительное финансирование планируют закупить артиллерию, беспилотники, бронетехнику и восстановить две системы ПВО Patriot /Getty Images

На дополнительное финансирование планируют закупить артиллерию, беспилотники, бронетехнику и восстановить две системы ПВО Patriot Фото Getty Images

Федеральное правительство Германии планирует существенно увеличить финансовую поддержку Украины – в бюджет 2026 года будут внесены дополнительные €3 млрд. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве и подтверждают собеседники Reuters.

  • Министр финансов Ларс Клингбайль и министр обороны Борис Писториус намерены подать соответствующее предложение на рассмотрение парламента.
  • На дополнительное финансирование планируется закупить артиллерию, беспилотники, бронетехнику и восстановить две системы ПВО Patriot.

Цитата

«Мы продолжим поддержку столько, сколько потребуется, чтобы помочь Украине защищаться от российской агрессии», – сказал представитель правительства.

Контекст

В бюджете на 2026 год ранее было заложено €8,5 млрд помощи Украине.

Рассмотрение окончательной версии бюджета состоится на следующей неделе, когда Минфин внесет изменения в проект через так называемый Bereinigungsvorlage – официальный документ для уточнений перед утверждением в бюджетном комитете Бундестага.

Дополнительное финансирование расширит «Инициативу укрепления обороноспособности» – главный механизм, через который Германия оказывает военную и гражданскую поддержку Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

