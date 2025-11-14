Германия предоставит дополнительные средства по инициативе PURL для закупки американского оружия Украине. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет DPA .

Подробности

После встречи с министрами обороны Франции, Великобритании, Италии, Польши и верховной представительницей ЕС по иностранным делам Каей Каллас Писториус отметил, что Германия планирует выделить минимум €150 млн на эту программу.

Министр также подчеркнул, что Владимир Путин сознательно стремится сделать зиму для Украины максимально тяжелой, чтобы сломить волю украинцев к сопротивлению.

Контекст

14 июля США и НАТО заключили соглашение Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающее поставки американского вооружения Украине за счет средств европейских государств. В рамках этой программы Украина составляет список наиболее важного оборудования, необходимого для фронта. Механизм PURL призван ускорить передачу западного оружия Вооруженным силам Украины: страны НАТО либо покупают американские системы, либо предоставляют аналогичные запасы для быстрой поддержки украинской армии.

В рамках PURL союзники уже направили $2 млрд на закупку вооружений для противостояния российским войскам. Нидерланды первыми выделили €500 млн на пакет помощи. Дания, Норвегия и Швеция совместно внесли еще $500 млн, а Германия присоединилась с аналогичной суммой, став третьим участником.

Люксембург готовится присоединиться к PURL и ищет партнеров для совместных закупок на $500 млн. Латвия планирует внести €5 млн в 2025 году. В целом западные союзники имеют цель оказать Украине военную помощь на $10 млрд через эту инициативу.