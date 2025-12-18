Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) повідомило про виділення додаткових €70 млн на підтримку децентралізованого енерго- та теплопостачання в Україні, йдеться в повідомленні відомства від 18 грудня.

Деталі

Очікується, що фінансування допоможе забезпечити тепло, воду та електроенергію приблизно 2,6 млн українців у короткостроковій перспективі.

€50 млн будуть використані Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) для закупівлі критично важливих товарів: гібридних генераторів, модульних котелень, контейнерних систем опалення на пелетах та комбінованих теплоелектростанцій.

Ще €20 млн через KfW та ЮНІСЕФ допоможуть забезпечити тепло та електроенергію близько 1300 школам, дитсадкам і 10 лікарням, що дозволить приблизно 400 000 дітей продовжувати навчання взимку.

Кошти також підуть на акумуляторні системи для насосних станцій, що гарантує доступ до води для близько 100 000 українців навіть під час тривалих відключень електрики.

BMZ наголосило, що продовжить підтримку України, зокрема стабілізуючи електромережі разом з «Укренерго», постачаючи запасні частини та реконструюючи захисні конструкції навколо підстанцій.

Водночас у громадах впроваджують децентралізовані енергетичні рішення, як-от сонячні батареї в лікарнях, а GIZ консультує комунальні служби щодо енергоефективності для економії тепла та електрики взимку.

Контекст

На початку листопада стало відомо, що Німеччина планує значно збільшити військову та фінансову підтримку України. До федерального бюджету на 2026 рік буде додано ще €3 млрд.

Раніше проєкт бюджету передбачав €8,5 млрд для допомоги Україні. Нові кошти переважно підуть на закупівлю артилерії, безпілотників, бронетехніки, а також на відновлення двох зенітно-ракетних систем Patriot для передачі Україні.