Германия немедленно выделяет дополнительные €170 млн на зимнюю помощь и увеличивает общий объем военной и финансовой поддержки в бюджете на 2026 год до €11,5 млрд (плюс €3 млрд к запланированному ранее). Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет «Укринформ» .

Подробности

«Мы продолжаем поддерживать Украину на самом высоком уровне. Учитывая последние события, мы дополнительно увеличили эту сумму на €3 млрд. А уже сейчас предоставляем €170 млн, чтобы помочь Украине пережить зиму и ослабить последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру», – заявил Мерц.

Он подчеркнул, что Германия не прекратит помощь столько, сколько это потребуется, и намерена использовать замороженные активы России именно для поддержки Украины.

«Путин должен понять: у него нет никакого шанса победить в войне против Украины и разрушить европейский мирный порядок», – заявил канцлер.

Контекст

В начале ноября стало известно, что правительство Германии намерено значительно нарастить военную и финансовую помощь Украине. В федеральный бюджет на 2026 год дополнительно внесут €3 млрд.

Ранее в проекте бюджета-2026 уже было предусмотрено €8,5 млрд для Украины. Эти дополнительные средства будут направлены преимущественно на закупку артиллерийских систем, беспилотников, бронированной техники, а также на восстановление двух зенитно-ракетных комплексов Patriot для передачи Украине.