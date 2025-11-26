Германия немедленно выделяет дополнительные €170 млн на зимнюю помощь и увеличивает общий объем военной и финансовой поддержки в бюджете на 2026 год до €11,5 млрд (плюс €3 млрд к запланированному ранее). Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет «Укринформ».
Подробности
- «Мы продолжаем поддерживать Украину на самом высоком уровне. Учитывая последние события, мы дополнительно увеличили эту сумму на €3 млрд. А уже сейчас предоставляем €170 млн, чтобы помочь Украине пережить зиму и ослабить последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру», – заявил Мерц.
- Он подчеркнул, что Германия не прекратит помощь столько, сколько это потребуется, и намерена использовать замороженные активы России именно для поддержки Украины.
- «Путин должен понять: у него нет никакого шанса победить в войне против Украины и разрушить европейский мирный порядок», – заявил канцлер.
Контекст
В начале ноября стало известно, что правительство Германии намерено значительно нарастить военную и финансовую помощь Украине. В федеральный бюджет на 2026 год дополнительно внесут €3 млрд.
Ранее в проекте бюджета-2026 уже было предусмотрено €8,5 млрд для Украины. Эти дополнительные средства будут направлены преимущественно на закупку артиллерийских систем, беспилотников, бронированной техники, а также на восстановление двух зенитно-ракетных комплексов Patriot для передачи Украине.
