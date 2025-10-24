Германия внесет €60 млн в Фонд поддержки энергетики Украины. Об этом сообщила в Telegram премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с министром энергетики Германии Екатериной Райхе 24 октября. Эти деньги помогут быстрее поставлять энергетическое оборудование и мобильные ТЭС.

Подробности

Стороны обсудили подготовку Украины к зиме и укрепление энергетической устойчивости, а также договорились о создании совместной рабочей группы по энергетике и расширении индустриального сотрудничества.

«Эти средства помогут быстрее поставлять генераторы, энергетическое оборудование и мобильные теплоэлектростанции», – написала Свириденко.

В декабре в Берлине пройдет украинско-немецкий бизнес-форум, который может стать эффективной площадкой для новых партнерств между компаниями из обеих стран.

«Предложили Германии заключить межправительственное соглашение для поддержки инвесторов – по модели, которую уже реализуют Дания, Нидерланды, Франция и Швейцария», – добавила премьер.

Контекст

В пятницу министр энергетики Германии Екатерина Райхе прибыла в Киев, чтобы оценить потребности Украины в восстановлении энергетической инфраструктуры после массированных российских атак, которые существенно повредили электросети. Кроме вопросов энергетики она планирует уделить внимание расширению немецко-украинского оборонного сотрудничества. Германия уже профинансировала треть из общих €390 млн, предусмотренных для Фонда энергетической помощи Украине.

В ночь с 21 на 22 октября российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. После этого начали вводить графики отключения света в Украине.