Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Германия выделит Украине €60 млн на поддержку энергетики

Forbes

1 хв читання

Германия внесет €60 млн в Фонд поддержки энергетики Украины. Об этом сообщила в Telegram премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с министром энергетики Германии Екатериной Райхе 24 октября. Эти деньги помогут быстрее поставлять энергетическое оборудование и мобильные ТЭС.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Стороны обсудили подготовку Украины к зиме и укрепление энергетической устойчивости, а также договорились о создании совместной рабочей группы по энергетике и расширении индустриального сотрудничества.
  • «Эти средства помогут быстрее поставлять генераторы, энергетическое оборудование и мобильные теплоэлектростанции», – написала Свириденко.
  • В декабре в Берлине пройдет украинско-немецкий бизнес-форум, который может стать эффективной площадкой для новых партнерств между компаниями из обеих стран.
  • «Предложили Германии заключить межправительственное соглашение для поддержки инвесторов – по модели, которую уже реализуют Дания, Нидерланды, Франция и Швейцария», – добавила премьер.

Контекст

В пятницу министр энергетики Германии Екатерина Райхе прибыла в Киев, чтобы оценить потребности Украины в восстановлении энергетической инфраструктуры после массированных российских атак, которые существенно повредили электросети. Кроме вопросов энергетики она планирует уделить внимание расширению немецко-украинского оборонного сотрудничества. Германия уже профинансировала треть из общих €390 млн, предусмотренных для Фонда энергетической помощи Украине.

В ночь с 21 на 22 октября российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. После этого начали вводить графики отключения света в Украине.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні