Федеральний уряд Німеччини планує суттєво збільшити фінансову підтримку України – до бюджету 2026 року буде внесено додаткові €3 млрд. Про це пише Handelsblatt із посиланням на джерела в уряді та підтверджують співрозмовники Reuters .

Деталі

Міністр фінансів Ларс Клінґбайль та міністр оборони Борис Пісторіус збираються подати відповідну пропозицію на розгляд парламенту.

На додаткове фінансування планують закупити артилерію, безпілотники, бронетехніку та відновити дві системи ППО Patriot.

Цитата

«Ми продовжимо підтримку стільки, скільки буде потрібно, щоб допомогти Україні захищатися від російської агресії», – сказав представник уряду.

Контекст

У бюджеті на 2026 рік раніше було закладено €8,5 млрд допомоги Україні.

Розгляд остаточної версії бюджету відбудеться наступного тижня, коли Мінфін внесе зміни до проєкту через так званий Bereinigungsvorlage – офіційний документ для уточнень перед затвердженням у бюджетному комітеті Бундестагу.

Додаткове фінансування розширить «Ініціативу зміцнення обороноздатності» – головний механізм, через який Німеччина надає військову та цивільну підтримку Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.