Nissan готовится приостановить переговоры о слиянии с Honda – WSJ

Совет директоров японского автопроизводителя Nissan намерен отклонить новые условия объединения, предложенные Honda, что ставит под угрозу план слияния двух компаний. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Подробности

Первоначально предполагалось, что компании станут дочерними предприятиями единого холдинга. Однако Honda недавно предложила сделать Nissan своей дочерней компанией. Nissan признал это предложение неприемлемым и готовится его отклонить, пишет издание.

Компании планируют продолжить сотрудничество, которое предшествовало переговорам о слиянии, в частности в сфере разработки программного обеспечения и электромобилей. Honda заявила, что обсуждения продолжаются и решение должно быть принято до середины февраля.

После новостей о возможном отказе акции Nissan сначала сохраняли стабильность, но впоследствии упали на 4,9% на токийской бирже. В то же время акции Honda выросли на 8,2%.

Если сделка сорвется, это усилит давление на Nissan, уже теряющую позиции на рынках США и Китая, говорят эксперты. В ноябре компания объявила об увольнении 9000 работников и сокращении производственных мощностей на 20% для уменьшения издержек.

Планы слияния вызвали скептицизм из-за отличий в корпоративных культурах. В Honda руководителями обычно становились инженеры, в то время как Nissan назначал выпускников Токийского университета и лидеров по продажам.

На декабрьской пресс-конференции генеральный директор Honda не смог четко объяснить, что привлекает компанию в партнерстве с Nissan, кроме длинной истории автопроизводителя.

Проблемы Nissan привели к тому, что ее рыночная капитализация составляет менее одной пятой от Honda.

«Было бы наивно думать, что Nissan сможет войти в это соглашение на равных», – сказал Фумио Мацумото, главный стратег Okasan Securities. По его мнению, компания, вероятно, продолжит искать партнеров, в том числе иностранных, ввиду высокой стоимости разработки автономных автомобилей и других новейших технологий.

Контекст

Ожидалось, что объединенная группа вместе с Mitsubishi попадет на третье место по годовому объему продаж автомобилей, превысив 8 млн единиц сразу после Toyota и Volkswagen.

Слияние Honda и Nissan может стать важным шагом в консолидации автомобильного сектора, сравнимого с соглашением Stellantis, созданным в 2021 году после слияния PSA и Fiat Chrysler.

В марте Nissan и Honda объявили о намерении объединить усилия по разработке электромобилей.

В ноябре Nissan представила план экстренного восстановления, включавший сокращение 9000 рабочих мест и уменьшение производственных мощностей на 20%.

Nissan уже несколько месяцев ищет стратегического инвестора, а в прошлом месяце сообщила, что рассматривают все варианты, включая слияние с Honda.

17 декабря стало известно, что Nissan и Honda ведут предварительные переговоры по объединению. Обе компании рассматривают возможность этого шага, чтобы лучше конкурировать с китайскими автопроизводителями. После объявления новости акции Nissan выросли на 24% на японском фондовом индексе Nikkei 225, в то время как акции Honda упали на 3,4% из-за опасений, что она может быть вынуждена спасать Nissan.