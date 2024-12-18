Акции Nissan выросли на 24% на фоне новостей о возможном слиянии с Honda

Акции автопроизводителя Nissan продемонстрировали самую высокую динамику на японском фондовом индексе Nikkei 225 и выросли на 24% на фоне новостей о переговорах с Honda о слиянии, пишет Bloomberg 18 декабря. В результате слияния может появиться японский автогигант стоимостью $52 млрд.

Ключевые факты

Акции Nissan выросли на 24%, показав самый большой рост за 50 лет. Инвесторы приветствовали новость о возможном слиянии, поскольку Nissan находится в тяжелом положении.

Акции Honda наоборот упали на 3,4% из-за опасений, что ей придется спасать Nissan.

Исполнительный вице-президент компании Honda Синдзи Аояма заявил после сообщений о переговорах между автопроизводителями, что Honda рассматривает несколько вариантов, включая слияние, объединение капитала или создание холдинговой компании.

Объединенная компания станет третьим по величине автопроизводителем в мире после Toyota и Volkswagen по объему продаж за прошлый год, что позволит ей инвестировать средства в конкуренцию с Tesla и китайской BYD.

Акции Mitsubishi Motors Corp., которая может стать потенциальным участником объединения, также подскочили, подорожав на 20%, что стало наибольшим ростом с 2013 года.

Контекст

Японские автопроизводители борются с быстрорастущими китайскими конкурентами и вялым потребительским спросом на электромобили.

17 декабря стало известно, что компании Nissan и Honda ведут предварительные переговоры о слиянии двух автопроизводителей. Обе компании изучают возможность объединения, которое поможет лучше конкурировать с китайскими производителями. Переговоры находятся на ранней стадии, и есть опасения по поводу возможной политической реакции в Японии, поскольку слияние двух самых известных автомобильных брендов страны может привести к значительным сокращениям рабочих мест, сообщил один из источников FT, осведомленных о ходе переговоров.

В марте компании Nissan и Honda объявили о намерении объединить усилия по разработке электромобилей.

Nissan в ноябре представил план экстренного обновления, включавший сокращение 9000 рабочих мест и уменьшение глобальных производственных мощностей на 20%.

Nissan уже несколько месяцев ищет якорного инвестора, а в прошлом месяце сообщил, что «рассматриваются все варианты», в том числе и слияние с Honda.