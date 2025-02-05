Nissan готується призупинити переговори про злиття з Honda – WSJ

Рада директорів японського автовиробника Nissan має намір відхилити нові умови обʼєднання, запропоновані Honda, що ставить під загрозу план злиття двох компаній. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Деталі

Спочатку передбачалося, що компанії стануть дочірніми підприємствами єдиного холдингу. Однак Honda нещодавно запропонувала зробити Nissan своєю дочірньою компанією. Nissan визнав цю пропозицію неприйнятною і готується її відхилити, пише видання.

Компанії планують продовжити співпрацю, яка передувала переговорам про злиття, зокрема у сфері розробки програмного забезпечення та електромобілів. Honda заявила, що обговорення тривають і рішення має бути прийнято до середини лютого.

Після новин про можливу відмову акції Nissan спочатку зберігали стабільність, але згодом впали на 4,9% на токійській біржі. Водночас акції Honda зросли на 8,2%.

Якщо угода зірветься, це посилить тиск на Nissan, який уже втрачає позиції на ринках США та Китаю, говорять експерти. У листопаді компанія оголосила про звільнення 9000 працівників і скорочення виробничих потужностей на 20% для зменшення витрат.

Плани злиття викликали скептицизм через відмінності в корпоративних культурах. У Honda керівниками зазвичай ставали інженери, тоді як Nissan призначав випускників Токійського університету та лідерів із продажів.

На грудневій пресконференції генеральний директор Honda не зміг чітко пояснити, що приваблює компанію в партнерстві з Nissan, окрім довгої історії автовиробника.

Проблеми Nissan призвели до того, що її ринкова капіталізація становить менше однієї пʼятої від Honda.

«Було наївно думати, що Nissan зможе увійти в цю угоду на рівних», – сказав Фуміо Мацумото, головний стратег Okasan Securities. На його думку, компанія, ймовірно, продовжить шукати партнерів, у тому числі іноземних, зважаючи на високу вартість розробки автономних автомобілів та інших новітніх технологій.

Контекст

Очікувалося, що обʼєднана група разом із Mitsubishi потрапить на третє місце за річним обсягом продажів автомобілів, перевищивши 8 млн одиниць, відразу після Toyota та Volkswagen.

Злиття Honda і Nissan може стати важливим кроком у консолідації автомобільного сектору, що можна порівняти з угодою Stellantis, створеною в 2021 році після злиття PSA і Fiat Chrysler.

У березні Nissan та Honda оголосили про намір обʼєднати зусилля для розробки електромобілів.

У листопаді Nissan представив план екстреного відновлення, який включав скорочення 9000 робочих місць і зменшення виробничих потужностей на 20%.

Nissan уже кілька місяців шукає стратегічного інвестора, а в минулому місяці повідомив, що розглядають усі варіанти, включно зі злиттям із Honda.

17 грудня стало відомо, що Nissan і Honda ведуть попередні переговори щодо обʼєднання. Обидві компанії розглядають можливість цього кроку, щоб краще конкурувати з китайськими автовиробниками. Після оголошення новини акції Nissan зросли на 24% на японському фондовому індексі Nikkei 225, у той час як акції Honda впали на 3,4% через побоювання, що вона може бути змушена рятувати Nissan.