Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике 2025 года. Награду получили Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис «за открытие квантового туннелирования на макроуровне и квантование энергии в электрической цепи», говорится в пресс-релизе комитета.

Подробности

Исследователи провели серию экспериментов, которые показали, что квантовые эффекты могут проявляться в больших системах – столь больших, что их можно держать в руке.

Они создали электронную схему из сверхпроводников, разделенных тонким слоем непроводящего материала, образовав так называемый «джозефсоновский» контакт.

Когда через него пропускали ток, система вела себя как единственный макроскопический «частицеобразный» объект, способный демонстрировать квантовое туннелирование – переход через энергетический барьер без дополнительной энергии.

Кроме того, физики показали, что система имеет дискретные уровни энергии: то есть может поглощать или излучать только определенные кванты. Это подтвердило, что квантовые законы работают не только в мире частиц, но и на макроскопическом уровне.

Сумма премии составляет 11 млн шведских крон ($1,06 млн) и будет поделена между тремя лауреатами поровну.

Контекст

Эксперименты Кларка, Деворе и Мартиниса, проведенные в 1984–1985 годах, стали фундаментом развития новой квантовой электроники, в частности квантовых компьютеров, сенсоров и систем шифрования.

Джон Кларк родился в 1942 году в Кембридже (Великобритания), работает профессором Калифорнийского университета в Беркли. Мишель Деворе – уроженец Парижа, профессор Йельского и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Джон Мартинис, 1958 года рождения, также преподает в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре.

В 2024 году Нобелевскую премию по физике присудили американским специалистам в области компьютерных наук Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону «за фундаментальные исследования и изобретения, которые сделали возможным машинное обучение с помощью нейросетей».