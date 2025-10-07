Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике 2025 года. Награду получили Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис «за открытие квантового туннелирования на макроуровне и квантование энергии в электрической цепи», говорится в пресс-релизе комитета.
Подробности
- Исследователи провели серию экспериментов, которые показали, что квантовые эффекты могут проявляться в больших системах – столь больших, что их можно держать в руке.
- Они создали электронную схему из сверхпроводников, разделенных тонким слоем непроводящего материала, образовав так называемый «джозефсоновский» контакт.
- Когда через него пропускали ток, система вела себя как единственный макроскопический «частицеобразный» объект, способный демонстрировать квантовое туннелирование – переход через энергетический барьер без дополнительной энергии.
- Кроме того, физики показали, что система имеет дискретные уровни энергии: то есть может поглощать или излучать только определенные кванты. Это подтвердило, что квантовые законы работают не только в мире частиц, но и на макроскопическом уровне.
- Сумма премии составляет 11 млн шведских крон ($1,06 млн) и будет поделена между тремя лауреатами поровну.
Контекст
Эксперименты Кларка, Деворе и Мартиниса, проведенные в 1984–1985 годах, стали фундаментом развития новой квантовой электроники, в частности квантовых компьютеров, сенсоров и систем шифрования.
Джон Кларк родился в 1942 году в Кембридже (Великобритания), работает профессором Калифорнийского университета в Беркли. Мишель Деворе – уроженец Парижа, профессор Йельского и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Джон Мартинис, 1958 года рождения, также преподает в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре.
В 2024 году Нобелевскую премию по физике присудили американским специалистам в области компьютерных наук Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону «за фундаментальные исследования и изобретения, которые сделали возможным машинное обучение с помощью нейросетей».
