Норвегия выделит 25 млн норвежских крон (свыше 100 млн грн) до конца года на проекты, направленные на укрепление киберзащиты гражданской и критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации 11 июля.

Подробности

Норвегия присоединилась к Таллиннскому механизму как 12-я страна-участница. Эта инициатива, запущенная в 2023 году по противодействию российским кибератакам, поддерживает многочисленные проекты по повышению киберустойчивости Украины.

В Таллиннский механизм также входят Великобритания, Дания, Эстония, Италия, Канада, Нидерланды, Германия, Польша, США, Франция, Швеция, а ЕС, НАТО и Всемирный банк выступают наблюдателями.

Контекст

В мае 2024 года Норвегия стала 15-й страной, подписавшей с Украиной двустороннее соглашение о безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

Согласно соглашению, Норвегия предоставит Украине поддержку на сумму около €6,4 млрд в течение 2023–2027 годов. Помощь включает военные и оборонные инициативы, в том числе поставки систем NASAMS, оборудование к ним и обучение украинских специалистов. В апреле правительство Норвегии одобрило дополнительное финансирование в размере 50 млрд норвежских крон ($4,6 млрд) на 2025 год, доведя общую сумму годового финансирования до 85 млрд крон ($7,8 млрд).