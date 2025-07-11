Норвегія виділить 25 млн норвезьких крон (понад 100 млн грн) до кінця року на проєкти, спрямовані на зміцнення кіберзахисту цивільної та критичної інфраструктури України. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації 11 липня.

Деталі

Норвегія приєдналася до Талліннського механізму як 12-та країна-учасниця. Ця ініціатива, запущена у 2023 році для протидії російським кібератакам, підтримує численні проєкти з підвищення кіберстійкості України.

До механізму також входять Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція, Швеція, а ЄС, НАТО та Світовий банк виступають спостерігачами.

Контекст

У травні 2024 року Норвегія стала 15-ю країною, яка підписала з Україною двосторонню безпекову угоду в рамках Вільнюської декларації G7.

Згідно з угодою, Норвегія надасть Україні підтримку на суму приблизно €6,4 млрд протягом 2023–2027 років. Допомога включає військові та оборонні ініціативи, зокрема постачання систем NASAMS, обладнання до них і навчання українських спеціалістів. У квітні уряд Норвегії схвалив додаткове фінансування у розмірі 50 млрд норвезьких крон ($4,6 млрд) на 2025 рік, довівши загальну суму річного фінансування до 85 млрд крон ($7,8 млрд).