Норвегія збільшила допомогу Україні у 2025 році на $4,6 млрд

Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення додаткових 50 млрд норвезьких крон ($4,6 млрд) на допомогу Україні у 2025 році, підвищивши загальну суму річного фінансування до 85 млрд крон ($7,8 млрд). Про це пише NRK із посиланням на заяву міністра фінансів Норвегії Єнса Столтенберга 4 квітня.

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Столтенберг зазначив, що новий пакет підтримки у розмірі 50 млрд крон додається до раніше затверджених 35 млрд. Таким чином, загальний обсяг допомоги Україні від Норвегії цього року сягне 85 млрд норвезьких крон.

«Ми потроюємо нашу військову підтримку», заявив міністр. Він додав, що ці кошти будуть спрямовані на витрати за межами країни, що дозволить уникнути додаткового тиску на економіку Норвегії.

Контекст

У травні 2024 року Норвегія стала 15-ю державою, що підписала з Україною двосторонню безпекову угоду в рамках реалізації Вільнюської декларації G7.

Згідно з домовленостями, Норвегія надасть Україні підтримку в розмірі близько €6,4 млрд на період із 2023 по 2027 роки. Ця допомога включає широкий спектр військових і оборонних ініціатив, таких як постачання систем NASAMS, супутнього обладнання та навчання українських спеціалістів.

Крім того, Норвегія зобов’язалася передати Україні винищувачі F-16 і сприяти розвитку її сучасних авіаційних можливостей. Угода також передбачає підтримку морських спроможностей України в Чорному та Азовському морях, а також поглиблення співпраці в оборонній промисловості.

У листопаді Норвегія приєдналася до «данського формату» підтримки, який передбачає пряме фінансування виробництва озброєння в Україні. Такий крок допоможе прискорити виготовлення та постачання необхідної зброї для Збройних сил України.