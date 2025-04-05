Норвегія збільшила допомогу Україні у 2025 році на $4,6 млрд

Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення додаткових 50 млрд норвезьких крон ($4,6 млрд) на допомогу Україні у 2025 році, підвищивши загальну суму річного фінансування до 85 млрд крон ($7,8 млрд). Про це пише NRK із посиланням на заяву міністра фінансів Норвегії Єнса Столтенберга 4 квітня.
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Деталі
- Столтенберг зазначив, що новий пакет підтримки у розмірі 50 млрд крон додається до раніше затверджених 35 млрд. Таким чином, загальний обсяг допомоги Україні від Норвегії цього року сягне 85 млрд норвезьких крон.
- «Ми потроюємо нашу військову підтримку», заявив міністр. Він додав, що ці кошти будуть спрямовані на витрати за межами країни, що дозволить уникнути додаткового тиску на економіку Норвегії.
Контекст
У травні 2024 року Норвегія стала 15-ю державою, що підписала з Україною двосторонню безпекову угоду в рамках реалізації Вільнюської декларації G7.
Згідно з домовленостями, Норвегія надасть Україні підтримку в розмірі близько €6,4 млрд на період із 2023 по 2027 роки. Ця допомога включає широкий спектр військових і оборонних ініціатив, таких як постачання систем NASAMS, супутнього обладнання та навчання українських спеціалістів.
Крім того, Норвегія зобов’язалася передати Україні винищувачі F-16 і сприяти розвитку її сучасних авіаційних можливостей. Угода також передбачає підтримку морських спроможностей України в Чорному та Азовському морях, а також поглиблення співпраці в оборонній промисловості.
У листопаді Норвегія приєдналася до «данського формату» підтримки, який передбачає пряме фінансування виробництва озброєння в Україні. Такий крок допоможе прискорити виготовлення та постачання необхідної зброї для Збройних сил України.
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