Программа развития ООН совместно с правительством Норвегии запустила инициативу на $200 млн для модернизации энергетического сектора Украины. Об этом сообщило Министерство энергетики 10 июля.

Подробности

Проект объединяет краткосрочные меры по преодолению энергетического кризиса и долгосрочные реформы по созданию децентрализованной и экологической энергосистемы.

«Вклад Норвегии через ПРООН является ключевым для восстановления критических услуг, ремонта поврежденной инфраструктуры и перехода к зеленой энергетике», – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Министр торговли и промышленности Норвегии Сесили Мирсет подчеркнула, что Норвегия поддерживает Украину в условиях атак на ее энергетическую инфраструктуру.

Инициатива предусматривает восстановление тепло- и водоснабжения для миллионов украинцев, в частности в прифронтовых регионах. Больницы и водоснабжающие предприятия получат солнечные панели и аккумуляторные системы для обеспечения работы при отключении.

На Конференции по восстановлению Украины Норвегия выделила €42 млн Фонду поддержки энергетики Украины. Эти средства помогут восстановить энергообъекты, защитить инфраструктуру от атак и развить устойчивую энергосистему.

Дополнительно Международная финансовая организация NEFCO заключила соглашение на €300 000 для поддержания энергоэффективности и чистых энергетических проектов в Украине.

Контекст

За более чем три года полномасштабной войны Россия ракетами и дронами атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, повредив объекты генерации и передачи электроэнергии, что привело к отключениям электроснабжения.

По оценке Киевской школы экономики (KSE), по состоянию на май 2024 года прямые убытки энергетического сектора Украины от российского вторжения составили $56,2 млрд, включая косвенные финансовые потери. Восстановление разрушенных объектов по принципу «Отстроить лучше, чем было» требует $50,5 млрд.

По данным Всемирного банка, общая сумма, необходимая для восстановления Украины после российской агрессии, составляет $524 млрд.