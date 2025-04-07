Норвегия выделит $450 млн на артиллерийские боеприпасы для Украины

Норвегия выделяет 5 млрд норвежских крон ($454 млн) на артиллерийские боеприпасы для Украины, говорится в заявлении правительства 7 апреля. В норвежском правительстве заявили, что у Украины есть острая необходимость в таком типе поддержки, и европейские страны работают вместе, чтобы удовлетворить эту потребность.
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Ключевые факты
- В частности, 4 млрд норвежских крон из выделенных средств пойдут на чешскую инициативу по крупнокалиберным боеприпасам, в которую Норвегия также внесла свой вклад в 2024 году. Финансирование со стороны Норвегии поможет увеличить объем и повысить предсказуемость поставок артиллерийских боеприпасов в 2025 году.
- Еще 1 млрд норвежских крон направят Европейскому фонду мира (EPF). В рамках EPF ЕС оказывает военную поддержку Украине, уделяя особое внимание артиллерийским боеприпасам, противовоздушной обороне и закупкам украинской оборонной промышленности. Финансирование от Норвегии будет использовано на артиллерийские боеприпасы.
- «Украине необходимы стабильные поставки артиллерийских снарядов, чтобы продолжать борьбу за свободу против вторгшихся российских сил. Для Норвегии важно внести свой вклад в усилия по пополнению запасов боеприпасов Украины», – заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.
- По его словам, Норвегия укрепляет сотрудничество с ЕС, чтобы поставлять Украине среди прочего больше артиллерийских боеприпасов.
Контекст
Новое финансирование от Норвегии является частью недавно объявленного увеличения норвежской поддержки Украины на 50 млрд норвежских крон в 2025 году. Это увеличение поддержки соответствует соглашению, достигнутому между всеми политическими партиями и правительством Норвегии в марте этого года.
Ранее Норвегия финансировала закупки артиллерийских боеприпасов для Украины и закупки у норвежской промышленности в сотрудничестве с другими странами Северной Европы. Ранее Норвегия пожертвовала артиллерийские снаряды из запасов Вооруженных сил Норвегии и поделилась норвежскими оборонными технологиями с Украиной для содействия лицензионному производству этого боеприпаса в Украине.
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