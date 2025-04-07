Норвегия выделит $450 млн на артиллерийские боеприпасы для Украины

Норвегия выделяет 5 млрд норвежских крон ($454 млн) на артиллерийские боеприпасы для Украины, говорится в заявлении правительства 7 апреля. В норвежском правительстве заявили, что у Украины есть острая необходимость в таком типе поддержки, и европейские страны работают вместе, чтобы удовлетворить эту потребность.

Ключевые факты

В частности, 4 млрд норвежских крон из выделенных средств пойдут на чешскую инициативу по крупнокалиберным боеприпасам, в которую Норвегия также внесла свой вклад в 2024 году. Финансирование со стороны Норвегии поможет увеличить объем и повысить предсказуемость поставок артиллерийских боеприпасов в 2025 году.

Еще 1 млрд норвежских крон направят Европейскому фонду мира (EPF). В рамках EPF ЕС оказывает военную поддержку Украине, уделяя особое внимание артиллерийским боеприпасам, противовоздушной обороне и закупкам украинской оборонной промышленности. Финансирование от Норвегии будет использовано на артиллерийские боеприпасы.

«Украине необходимы стабильные поставки артиллерийских снарядов, чтобы продолжать борьбу за свободу против вторгшихся российских сил. Для Норвегии важно внести свой вклад в усилия по пополнению запасов боеприпасов Украины», – заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

По его словам, Норвегия укрепляет сотрудничество с ЕС, чтобы поставлять Украине среди прочего больше артиллерийских боеприпасов.

Контекст

Новое финансирование от Норвегии является частью недавно объявленного увеличения норвежской поддержки Украины на 50 млрд норвежских крон в 2025 году. Это увеличение поддержки соответствует соглашению, достигнутому между всеми политическими партиями и правительством Норвегии в марте этого года.

Ранее Норвегия финансировала закупки артиллерийских боеприпасов для Украины и закупки у норвежской промышленности в сотрудничестве с другими странами Северной Европы. Ранее Норвегия пожертвовала артиллерийские снаряды из запасов Вооруженных сил Норвегии и поделилась норвежскими оборонными технологиями с Украиной для содействия лицензионному производству этого боеприпаса в Украине.