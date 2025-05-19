«Новая почта» открыла логистический складской центр в Варшаве, которым может воспользоваться украинский бизнес

Компания «Новая почта» открыла для бизнеса в сфере e-commerce в Польше фулфилмент-центр, предоставляющий услуги по хранению товара, сбору заказов, упаковке и доставке. Об этом говорится в сообщении компании от 19 мая.

Подробности

Фулфилмент -центр площадью 400 кв. м расположен в Варшаве. Он позволяет предпринимателям сосредоточиться на разработке продуктов, маркетинге и обслуживании клиентов, поскольку компания берет на себя все складские и логистические процессы, сообщили в «Новой почте».

-центр площадью 400 кв. м расположен в Варшаве. Он позволяет предпринимателям сосредоточиться на разработке продуктов, маркетинге и обслуживании клиентов, поскольку компания берет на себя все складские и логистические процессы, сообщили в «Новой почте». Кроме того, в Польше компания запустила свой таможенный склад. Благодаря этому украинские компании могут хранить товары в Варшаве без растаможки до 90 дней. Компания также обеспечивает оформление таможенных документов и доставку в страны, где она работает.

Параллельно с расширением в Европе «Новая почта» развивает фулфилмент-инфраструктуру в Украине. Склады компании уже функционируют в Киеве, Львове и Ровно.

Контекст

Европейский рынок показал хорошие результаты: в 2024 году «Новая почта» доставила 1,3 млн посылок в страны Европы.

В августе 2024-го «Новая почта» работает в 15 странах: Украина, Польша, Молдова, Литва, Чехия, Румыния, Германия, Словакия, Эстония, Латвия, Венгрия, Италия, Испания, Франция и Великобритания. Самая крупная сеть – в Польше, где действует 50 отделений.

В 2024 году доход компании вырос на 22%, до 44,77 млрд грн, но чистая прибыль снизилась на 36,9%, до 2,5 млрд грн. Несмотря на военные вызовы, в частности обстрелы отделений и терминалов, «Новая почта» работала стабильно. Количество отправлений выросло на 16%, превысив 480 млн посылок и грузов, а индекс потребительской лояльности достиг 80,8%.