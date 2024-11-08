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«Новая почта» в январе–сентябре увеличила выручку на 20%

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В январе–сентябре 2024 года компания «Новая почта» получила 30,81 млрд грн выручки, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе. Чистая прибыль компании уменьшилась на 49% и за девять месяцев года составила 1,65 млрд грн.

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Ключевые факты

  • Уменьшение доходности у компаний объяснили несколькими факторами. В частности, ростом расходов компании на благотворительность, увеличением затрат на амортизацию в связи со значительным ростом инвестиционной программы, а также увеличением расходов по инфляции и общим ростом цен.
  • По итогам девяти месяцев количество доставленных посылок и грузов составило 336 млн, что на 17% больше, чем за тот же период 2023 года. Также было доставлено 11 млн международных посылок.
  • За это время компания открыла 940 новых отделений и установила 4578 новых почтоматов – всего 5518 новых точек сервиса. На 1 октября сеть «Новой почты» насчитывает 12 400 отделений и 20 170 почтоматов.
  • За девять месяцев компании группы NOVA (Новая почта) уплатили в Украине 8,6 млрд грн налогов, что на 10% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.
  • Компании группы инвестировали в развитие в Украине 4,9 млрд грн – это на 40% больше, чем за три квартала прошлого года (3,5 млрд грн).

Контекст

За прошлый год «Новая почта» увеличила выручку на 54%, до 36,5 млрд грн. Прибыль выросла почти вдвое, до 4 млрд грн. По результатам 2023 года «Новая почта» доставила на 30% больше посылок, чем в 2022-м – 412 млн отправлений. В частности, компания доставила 10,2 млн международных посылок, что вдвое больше, чем годом ранее. Сеть отделений и почтоматов «Новой почты» в Украине за 2023 год увеличилась почти на 5000 единиц, до 27 050. В целом покрытие сети выросло за год на 20%.

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