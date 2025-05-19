«Нова пошта» відкрила логістично-складський центр у Варшаві, яким може скористатися український бізнес

Компанія «Нова пошта» відкрила для бізнесу у сфері e-commerce у Польщі фулфілмент-центр, який надаватиме послуги зі зберігання товару, збору замовлень, пакування й доставки. Про це йдеться у повідомленні компанії від 19 травня.

Деталі

Фулфілмент -центр площею 400 кв. м розташований у Варшаві. Він дозволяє підприємцям зосередитися на розробці продуктів, маркетингу та обслуговуванні клієнтів, адже компанія бере на себе всі складські та логістичні процеси, повідомили у «Новій пошті».

-центр площею 400 кв. м розташований у Варшаві. Він дозволяє підприємцям зосередитися на розробці продуктів, маркетингу та обслуговуванні клієнтів, адже компанія бере на себе всі складські та логістичні процеси, повідомили у «Новій пошті». Крім того, у Польщі компанія запустила власний митний склад. Завдяки цьому українські компанії можуть зберігати товари у Варшаві без розмитнення до 90 днів. Компанія також забезпечує оформлення митних документів і доставку до країн, де вона працює.

Паралельно з розширенням у Європі «Нова пошта» розвиває фулфілмент-інфраструктуру в Україні. Склади компанії вже функціонують у Києві, Львові та Рівному.

Контекст

Європейський ринок показав хороші результати: у 2024 році «Нова пошта» доставила 1,3 млн посилок до країн Європи. Загалом компанія обробила рекордні 480 млн відправлень, що на 16% більше, ніж у 2023 році. На розвиток мережі в Україні спрямовано 1,8 млрд грн інвестицій.

На серпень 2024-го «Нова пошта» працює в 15 країнах: Україна, Польща, Молдова, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція та Велика Британія. Найбільша мережа – у Польщі, де діє 50 відділень.

У 2024 році дохід компанії зріс на 22%, до 44,77 млрд грн, але чистий прибуток знизився на 36,9%, до 2,5 млрд грн. Незважаючи на воєнні виклики, зокрема обстріли відділень і терміналів, «Нова пошта» працювала стабільно. Кількість відправлень зросла на 16%, перевищивши 480 млн посилок і вантажів, а індекс споживчої лояльності досяг 80,8%.