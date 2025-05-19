Новые переговоры, ультиматумы и сигналы Путина, роль Папы Римского в мирном процессе. Главное с брифинга Зеленского

Рассматривается возможность проведения встреч с участием команд США, Украины, России и европейских государств для разработки дальнейших шагов завершения войны. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на брифинге после телефонных переговоров президентов США и РФ 19 мая. По его словам, такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии.