Новые переговоры, ультиматумы и сигналы Путина, роль Папы Римского в мирном процессе. Главное с брифинга Зеленского

Рассматривается возможность проведения встреч с участием команд США, Украины, России и европейских государств для разработки дальнейших шагов завершения войны. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на брифинге после телефонных переговоров президентов США и РФ 19 мая. По его словам, такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии.
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Ключевые факты
- Зеленский и Трамп общались дважды: до и после разговора Трампа с Путиным. Ко второму разговору присоединились отдельные европейские лидеры.
- По словам Зеленского, разговор с Трампом был длительным. «Трамп считает, что самое важное – прямые переговоры между Украиной и Россией.
- Перед разговором Трампа с Путиным Зеленский попросил не принимать никаких решений по Украине без консультаций с Киевом.
- Зеленский подчеркнул, что ЕС готовит мощный пакет помощи Украине. В то же время он призвал США усилить санкционное давление на Россию.
- Зеленский сообщил, что Украина активно обсуждает обмен военнопленными, а также подняла вопросы политических заключенных и журналистов. «Мы не поддерживаем обмен детей на военных.
- Украина не выведет войска со своей территории и не подвергнется ультиматумам России, отметил Зеленский. По его словам, если Россия предложит меморандум, Украина сформулирует собственное видение.
- Зеленский убежден, что Папа Римский Лев XIV может сыграть немаловажную роль в мирном процессе.
- Зеленский и Трамп обсудили возможные уступки со стороны Путина. «Мы обсудили то, на что может пойти Путин и что не станет для него компромиссом. Какие сферы мы должны обсуждать.
Контекст
Сегодня, 19 мая, Трамп и Путин провели телефонные переговоры. Глава Кремля по итогам переговоров заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом, который включает прекращение огня.
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