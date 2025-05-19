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Трамп начал телефонные переговоры с Путиным. Что известно

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

3 хв читання

Президент США Дональд Трамп проводит переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным, пишет Associated Press со ссылкой на Белый дом, они планируют обсудить вопросы прекращения войны в Украине и торговлю. После этого разговора Трамп намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Ключевые факты

  • Трамп 17 мая написал в соцсети TruthSocial, что 19 мая проведет телефонный разговор с Путиным, после чего – с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп отметил, что с Путиным намерен обсудить «остановку кровопролития» и торговлю. После этого звонка он планирует пообщаться с украинским президентом Владимиром Зеленским, а впоследствии к разговору Трампа и Зеленского присоединятся «разные члены НАТО».
  • В Белом доме уже сообщили, что Трамп открыт для идеи личной встречи с Путиным, но лучше дождаться итогов их разговора.
  • В Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей двух президентов. Эта встреча должна быть «результативной», время ее проведения должны определить сами президенты.
  • По мнению вице-президента США Джея Ди Венса, Трамп в телефонном разговоре спросит президента России «серьезно ли» он настроен на мир с Украиной. Венс подчеркнул, что Соединенные Штаты «не собираются тянуть время» в попытках достичь урегулирования, пишет CNN. «Мы чувствуем, что находимся в точке, где мы заходим в тупик, и именно поэтому президент разговаривает с ним по телефону. Я думаю, честно говоря, что президент Путин не совсем знает, как выйти из войны», – сказал он.
  • Телефонный разговор состоялся после того, как делегации Украины и России провели переговоры в Турции 16 мая. Это первые прямые переговоры двух стран с 2022 года. На встрече стороны договорились об обмене пленными «1000 на 1000» в ближайшие дни.
  • Ранее Трамп заявлял, что не думает, что в мирных переговорах будет достигнут прогресс, пока он и Путин не поговорят напрямую. «Я не верю, что что-то произойдет, нравится вам это или нет, пока мы с ним не встретимся», – заявил Трамп журналистам 15 мая.
  • По данным Bloomberg, Путин в телефонном разговоре с президентом США попытается убедить его в том, что у российских войск преимущество на фронте и до конца года они смогут полностью захватить четыре украинские области, которые Кремль считает своими. Впрочем, учитывая текущую динамику продвижения россиян, полная оккупация Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей заняла бы годы.

Контекст

Первый официальный телефонный разговор президентов РФ и США, с тех пор как 20 января Трамп во второй раз вступил в должность, состоялся 12 февраля, тогда Трамп и Путин договорились начать переговоры о прекращении войны РФ с Украиной.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между РФ и США, продолжавшиеся 4,5 часа. Стороны договорились, что группы переговорщиков РФ и США вступят в контакт по вопросу войны в Украине. Встреча Путина и Трампа тоже обсуждалась, делегации будут работать над ее организацией, сказал после переговоров помощник президента Ушаков.

18 марта, во время второго разговора Путина и Трампа по телефону, который длился более полутора часов, они согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров о перемирии в Черном море. Трамп и Путин согласились, что улучшенные двусторонние отношения между США и Россией имеют значительный потенциал, включающий в себя большие экономические соглашения и геополитическую стабильность после достижения мира.

Украина и союзники оказывали давление на РФ, чтобы она согласилась на 30-дневное прекращение огня. Путин отклонил этот призыв и призвал к прямым переговорам в Турции между странами, на которые Трамп настойчиво призвал Зеленского согласиться. Россия отправила делегацию, которую Зеленский назвал «бутафорской», сам Путин не явился на переговоры. Украина также направила делегацию, что привело к первым с 2022 года переговорам, результатом которых стало соглашение об обмене 1000 на 1000.

Перед этими переговорами Трамп сначала допускал, что сам может отправиться в Турцию, но в итоге заявил, что и не ожидал появления Путина на переговорах, если его там не будет.

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