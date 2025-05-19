Нові переговори, ультиматуми та сигнали Путіна, роль Папи Римського у мирному процесі. Головне з брифінгу Зеленського

Розглядається можливість проведення зустрічі за участі команд США, України, Росії та європейських держав для розроблення подальших кроків завершення війни. Про це сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу після телефонних переговорів президентів США та РФ 19 травня. За його словами, така зустріч може відбутися в Туреччині, у Ватикані або Швейцарії.