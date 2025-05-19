Нові переговори, ультиматуми та сигнали Путіна, роль Папи Римського у мирному процесі. Головне з брифінгу Зеленського

Розглядається можливість проведення зустрічі за участі команд США, України, Росії та європейських держав для розроблення подальших кроків завершення війни. Про це сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу після телефонних переговорів президентів США та РФ 19 травня. За його словами, така зустріч може відбутися в Туреччині, у Ватикані або Швейцарії.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Ключові факти
- Зеленський і Трамп спілкувалися двічі: до і після розмови Трампа з Путіним. До другої розмови долучилися окремі європейські лідери.
- За словами Зеленського, розмова з Трампом була тривалою. «Трамп вважає, що найважливіше – прямі переговори між Україною і Росією. Він вважає, що російська сторона буде давати відповідні сигнали, які вони бачать, як може бути припинення вогню і наступні кроки, їхнє бачення», – заявив президент України.
- Перед розмовою Трампа з Путіним Зеленський попросив не ухвалювати жодних рішень щодо України без консультацій з Києвом.
- Зеленський наголосив, що ЄС готує потужний пакет допомоги Україні. Водночас він закликав США посилити санкційний тиск на Росію. «Ми повинні працювати разом, щоб це було ефективно», – додав він.
- Зеленський повідомив, що Україна активно обговорює обмін військовополонених, а також порушила питання політичних в’язнів і журналістів. «Ми не підтримуємо обмін дітей на військових. Це неприйнятно», – наголосив він.
- Україна не виведе війська зі своєї території та не піддасться на ультиматуми Росії, наголосив Зеленський. За його словами, якщо Росія запропонує меморандум, Україна сформулює власне бачення.
- Зеленський переконаний, що Папа Римський Лев XIV може відіграти важливу роль у мирному процесі. «Це було ключовим меседжем під час нашої двусторонньої зустрічі», – наголосив він.
- Зеленський і Трамп обговорили можливі поступки з боку Путіна. «Ми обговорили те, на що може піти Путін, і що не стане для нього компромісом. Які сфери ми маємо обговорювати. Це була конкретна і продуктивна розмова», – сказав Зеленський.
Контекст
Сьогодні, 19 травня, Трамп і Путін провели телефонні переговори. Очільник Кремля за підсумками перемовин заявив, що Росія нібито готова працювати над меморандумом, який включає припинення вогню. Трамп анонсував «переговори про призупинення вогню та завершення війни» між Києвом та Москвою.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.