В сентябре NovaPay может назначить нового CEO. Кто возглавит компанию

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

1 хв читання

Гендиректором финансовой компании «Новой почты» NovaPay, вероятно, станет нынешний исполняющий обязанности директора онлайн-платформы OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко. Об этом Forbes Ukraine сообщили три собеседника с рынка и среди работников NovaPay на правах анонимности из-за отсутствия полномочий комментировать этот вопрос публично.

