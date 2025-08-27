Гендиректором фінансової компанії «Нової пошти» NovaPay, ймовірно, стане нинішній виконуючий обовʼязки директора онлайн-платформи OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко. Про це Forbes Ukraine повідомили троє співрозмовників з ринку та серед працівників NovaPay на правах анонімності через відсутність повноважень коментувати це питання публічно.