Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
01:56 хвилин
Гендиректором фінансової компанії «Нової пошти» NovaPay, ймовірно, стане нинішній виконуючий обовʼязки директора онлайн-платформи OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко. Про це Forbes Ukraine повідомили троє співрозмовників з ринку та серед працівників NovaPay на правах анонімності через відсутність повноважень коментувати це питання публічно.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.