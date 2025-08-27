Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Forbes Digital

У вересні NovaPay може призначити нового CEO. Хто очолить компанію

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

1 хв читання

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

01:56 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 01:56

Гендиректором фінансової компанії «Нової пошти» NovaPay, ймовірно, стане нинішній виконуючий обовʼязки директора онлайн-платформи OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко. Про це Forbes Ukraine повідомили троє співрозмовників з ринку та серед працівників NovaPay на правах анонімності через відсутність повноважень коментувати це питання публічно.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні