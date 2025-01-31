Одна из самых крупных инвесткомпаний мира Goldman Sachs уходит с рынка России

Одна из ведущих инвестиционных компаний мира Goldman Sachs получила разрешение президента РФ Владимира Путина на продажу своего бизнеса в стране. Об этом пишет Bloomberg 31 января.

Подробности

Новым владельцем российского подразделения Goldman Sachs станет Balchug Capital, компания Давида Амаряна. По данным российского «Интерфакса», его фамилия уже фигурировала в нескольких сделках по выкупу активов иностранных компаний, покидающих российский рынок.

Сумма сделки не раскрывается.

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Контекст

Goldman Sachs Group вела свою деятельность в России с января 2009 г. Банк специализировался на обслуживании корпоративных клиентов Goldman Sachs и не работал с физическими лицами. В рейтинге российского «Интерфакс» по итогам девяти месяцев 2024 года он занимал 230-е место по размеру активов среди российских банков.

После начала российского вторжения в Украину Goldman Sachs первым среди гигантов Уолл-Стрит объявил о выходе из РФ. Банк переместил часть своих сотрудников из Москвы в Дубай. К концу 2021 года кредитный риск компании в России составлял $650 млн, большинство из которых были связаны с негосударственными контрагентами или заемщиками.