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Міноборони і Державний оператор тилу запускають Dot-Chain Defence /Антон Забельский для Forbes Ukraine
Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

Маркетплейс дронов для военных. Оператор тыла и Минобороны запускают платформу, на которой военные смогут заказывать беспилотники. Выиграют ли от этого производители

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

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Как будет работать система Dot-Chain Defence для поставок беспилотников в ВСУ Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

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Министерство обороны и Государственный оператор тыла готовятся запустить систему Dot-Chain Defence для поставок беспилотников и РЭБ в ВСУ. Она будет работать по аналогу существующей системы для обеспечения тыловых потребностей армии Dot-Chain. Что от этого нововведения выиграют военнослужащие и поставщики дронов?

В феврале Минобороны и Государственный оператор тыла (ГОТ) запускают ІТ-систему Dot-Chain Defence для распределения беспилотников и РЭБ между подразделениями. Это должно ускорить поставки в воинские части, говорит ІТ-советник ГОТ Алена Жужа.

Систему будет использовать Агентство оборонных закупок (АОЗ). В 2024-м АОЗ закупило 700 000 БпЛА, говорится в ответе пресс-службы агентства на запрос Forbes. Его бюджет на дроны в 2025 не разглашается, но общий – почти 300 млрд грн.

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