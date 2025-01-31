Маркетплейс дронов для военных. Оператор тыла и Минобороны запускают платформу, на которой военные смогут заказывать беспилотники. Выиграют ли от этого производители

Министерство обороны и Государственный оператор тыла готовятся запустить систему Dot-Chain Defence для поставок беспилотников и РЭБ в ВСУ. Она будет работать по аналогу существующей системы для обеспечения тыловых потребностей армии Dot-Chain. Что от этого нововведения выиграют военнослужащие и поставщики дронов?

В феврале Минобороны и Государственный оператор тыла (ГОТ) запускают ІТ-систему Dot-Chain Defence для распределения беспилотников и РЭБ между подразделениями. Это должно ускорить поставки в воинские части, говорит ІТ-советник ГОТ Алена Жужа.

Систему будет использовать Агентство оборонных закупок (АОЗ). В 2024-м АОЗ закупило 700 000 БпЛА, говорится в ответе пресс-службы агентства на запрос Forbes. Его бюджет на дроны в 2025 не разглашается, но общий – почти 300 млрд грн.