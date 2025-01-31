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Путін дозволив. Одна з найбільших інвесткомпаній світу Goldman Sachs іде з ринку Росії

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Одна з провідних інвестиційних компаній світу Goldman Sachs отримала дозвіл від президента РФ Володимира Путіна на продаж свого бізнесу в країні. Про це пише Bloomberg 31 січня.

Деталі 

  • Новим власником російського підрозділу Goldman Sachs стане Balchug Capital, компанія Давида Амаряна. За даними російського «Інтерфаксу», його прізвище вже фігурувало в кількох угодах з викупу активів іноземних компаній, що покидають російський ринок.
  • Сума угоди не розкривається.

Контекст 

Goldman Sachs Group вела свою діяльність у Росії з січня 2009 року. Банк спеціалізувався на обслуговуванні корпоративних клієнтів Goldman Sachs і не працював із фізичними особами. У рейтингу російського «Інтерфакс» за підсумками девʼяти місяців 2024 року він посідав 230-те місце за розміром активів серед російських банків.

Після початку російського вторгнення в Україну Goldman Sachs першим серед гігантів Волл-Стріт оголосив про вихід із РФ. Банк перемістив частину своїх співробітників із Москви до Дубая. На кінець 2021 року кредитний ризик компанії в Росії складав $650 млн, більшість з яких були повʼязані з недержавними контрагентами або позичальниками.

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