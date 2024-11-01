«Охматдет» полностью готов к работе зимой – Минздрав

Национальная детская специализированная больница «Охматдет» полностью готова к работе в осенне-зимний период, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет «Интерфакс-Украина». По словам чиновника, первоочередные противоаварийные работы по подготовке клиники к зиме выполнены.

Ключевые факты

По словам министра, 17 октября «Охматдет» подписал договор на проведение первоочередных противоаварийных работ, которые позволят обеспечить функционирование медучреждения в осенне-зимний период.

«Сегодня эти работы уже выполнены. Сегодня медучреждение полностью готово к работе в осенне-зимний период», – сказал он, выступая в Верховной Раде.

Ляшко заявил, что тендер на проведение этих работ был прозрачным, и по его результатам удалось сэкономить 2 млн грн.

Министр сообщил, что в «Охматдете» подготовили медицинское задание для восстановления старого хирургического корпуса, и это медзадание сейчас передано Всемирному банку, «который готов взяться за полное восстановление этого корпуса».

Контекст

В результате атаки РФ больница потеряла два из 10 корпусов. Был полностью разрушен старый двухэтажный корпус токсикологического отделения, а взрывной волной был поврежден и самый большой 11-этажный корпус больницы. В чем сложность восстановления и сколько денег на него нужно – в материале Forbes Ukraine.

Правительство выделило из резервного фонда госбюджета 100 млн грн на восстановление разрушенных зданий больницы «Охматдет» и Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава. Еще 300 млн грн собрали фандрейзинговая платформа United24 и monobank.

30 сентября «Охматдет» объявил упрощенные закупки на противоаварийные работы на 9,5 млн грн и технический надзор за ними стоимостью 132 000 грн.

Больница планировала, что до 15 ноября будут выполнены первоочередные противоаварийные работы по защите здания от внешнего воздействия. Выполнение противоаварийных работ должно было защитить здание диагностического корпуса больницы на зимний период, сообщал и.о. гендиректора «Охматдета» Александр Урин. «Нужно сделать так, чтобы это здание пережило эту зиму, учитывая, что мы продолжаем оказывать здесь медицинскую помощь», – говорил он.