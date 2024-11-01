«Охматдит» повністю готовий до роботи в взимку – МОЗ

Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» повністю готова до роботи в осінньо-зимовий період, повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, пише «Інтерфакс-Україна». За словами урядовця, першочергові протиаварійні роботи з підготовки клініки до зими виконано.

Ключові факти

За словами міністра, 17 жовтня «Охматдит» підписав договір на проведення першочергових протиаварійних робіт, які дозволять забезпечити функціонування медзакладу в осінньо-зимовий період.

«Сьогодні ці роботи виконано вже. Сьогодні медзаклад повністю готовий до роботи в осінньо-зимовий період», – сказав він, виступаючи у Верховній Раді.

Ляшко заявив, що тендер на проведення цих робіт був прозорим, і за його результатами вдалося заощадити 2 млн грн.

Міністр повідомив, що в «Охматдиті» підготували медичне завдання для відновлення старого хірургічного корпусу, і це медзавдання наразі передано до Світового банку, «який готовий взятися за повне відновлення цього корпусу».

Контекст

Внаслідок атаки РФ лікарня втратила два з 10 корпусів. Був повністю зруйнований старий двоповерховий корпус токсикологічного відділення, а вибуховою хвилею був пошкоджений і найбільший новий 11-поверховий корпус лікарні. У чому складність відбудови і скільки грошей на неї потрібно – у матеріалі Forbes Ukraine.

Уряд виділив із резервного фонду держбюджету 100 млн грн на відновлення зруйнованих будівель лікарні «Охматдит» і Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ. Ще 300 млн грн зібрали фандрейзингова платформа United24 та monobank.

30 вересня «Охматдит» оголосила спрощені закупівлі на протиаварійні роботи на 9,5 млн грн і технічний нагляд за ними вартістю 132 000 грн.

Лікарня планувала, що до 15 листопада мають бути виконані першочергові протиаварійні роботи із захисту від зовнішнього впливу будівлі. Виконання протиаварійних робіт мало захистити будівлю діагностичного корпусу лікарні на зимовий період, повідомляв виконувач обовʼязків гендиректора «Охматдиту» Олександр Урін. ʼПотрібно зробити так, щоб ця будівля пережила цю зиму, враховуючи те, що ми продовжуємо надавати тут медичну допомогу», – казав Урін.