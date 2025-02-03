ОККО запустила первый energy storage на 20 МВт

Ключевые факты

Первый энергообъект в рамках именно этого сотрудничества между оператором системы передачи и частным инвестором ОККО был введен в эксплуатацию задолго до дедлайна, то есть менее чем за полгода.

Энергообъект критически необходим для стабильной поставки электроэнергии, отмечает НЭК.

По словам и.о. главы правления компании Алексея Брехта, установки хранения энергии – относительно новый элемент в украинской энергосистеме, но его значение в будущем будет только расти.

Контекст

Рынок хранения энергии в Украине находится на этапе активного формирования, что обусловлено ростом доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и необходимостью обеспечения стабильности энергосистемы.

В апреле 2022 года президент подписал Закон №2046-IX, регулирующий деятельность по хранению энергии и определяющий статус оператора установки хранения энергии. Этот закон создает предпосылки для развития технологий energy storage в Украине. К 2030 году общая потребность в системах хранения энергии в Украине может составить 2,2 ГВт, прогнозируют в ETL Group.

В августе прошлого года победители первого спецаукциона «Укрэнерго» прогарантировали строительство 99 МВт новых мощностей для предоставления вспомогательных услуг резервов поддержания частоты (РПЧ) сроком на пять лет. Эти объекты должны быть запущены в этом году до октября.