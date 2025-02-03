ОККО запустила перший energy storage на 20 МВт

Ключові факти

Перший енергооб’єкт у рамках саме цієї співпраці між оператором системи передачі та приватним інвестором ОККО був введений в експлуатацію задовго до дедлайну, тобто менше, ніж за пів року.

Енергооб’єкт є критично необхідним для стабільного постачання електроенергії, наголошує НЕК.

За словами т.в.о. голови правління компанії Олексія Брехта, установки зберігання енергії – відносно новий елемент в українській енергосистемі, але його значення в майбутньому буде тільки зростати.

Контекст

Ринок зберігання енергії в Україні перебуває на етапі активного формування, що зумовлено зростанням частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та необхідністю забезпечення стабільності енергосистеми.

У квітні 2022 року президент підписав Закон №2046-IX, який врегульовує діяльність зі зберігання енергії та визначає статус оператора установки зберігання енергії. Цей закон створює передумови для розвитку технологій energy storage в Україні. До 2030 року загальна потреба в системах зберігання енергії в Україні може сягнути 2,2 ГВт, прогнозують у ETL Group.

У серпні минулого року переможці першого спецаукціону «Укренерго» прогарантували будівництво 99 МВт нових потужностей для надання допоміжних послуг резервів підтримання частоти (РПЧ) терміном на пʼять років. Ці об’єкти мають бути запущені цьогоріч до жовтня.