Минимизация отключений. ДТЭК инвестирует €140 млн в энергохранилища

ДТЭК, самая крупная частная энергетическая компания Украины, принадлежащая Ринату Ахметову, заключила соглашение с американской компанией Fluence для внедрения систем накопления энергии общей мощностью 200 МВт. Об этом сообщила пресс-служба компании 13 января. Реализация проекта обойдется в p140 млн.

Подробности

Планируется установка шести энергонакопительных систем с мощностью от 20 до 50 МВт каждая. Совокупный объем накопленной энергии составит 400 МВт-ч. Это позволит обеспечить краткосрочное электроснабжение для 600 000 домохозяйств.

Системы будут способствовать стабилизации украинской энергетической сети, обеспечивая быстрое реагирование на изменение частоты и мощности.

Проект будет завершен до октября 2025 года, чтобы системы были готовы к использованию в зимний период 2025–2026 годов.

Этот проект станет самым большим портфелем систем накопления энергии в Восточной Европе на момент запуска, говорят в ДТЭК. Он является частью кампании FightforLight, направленной на обеспечение украинцев электроэнергией даже в условиях войны.

Контекст

Рынок хранения энергии в Украине находится на этапе активного формирования, что обусловлено ростом доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и необходимостью обеспечения стабильности энергосистемы.

В апреле 2022 года президент подписал Закон №2046-IX, регулирующий деятельность по хранению энергии и определяющий статус оператора установки хранения энергии. Этот закон создает предпосылки для развития технологий energy storage в Украине. К 2030 году общая потребность в системах хранения энергии в Украине может составить 2,2 ГВт, прогнозируют в ETL Group.