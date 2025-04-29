OpenAI обновляет поиск ChatGPT функциями покупок. Что изменилось

Компания OpenAI обновляет ChatGPT Search, свой инструмент веб-поиска в чат-боте, чтобы предоставить пользователям улучшенный опыт покупок в интернете. Об этом говорится в заявлении стартапа 28 апреля.

Ключевые факты

Когда пользователи ChatGPT будут искать продукты, чат-бот теперь будет предлагать несколько рекомендаций, показывать изображения и обзоры этих товаров, а также включать прямые ссылки на веб-страницы, где пользователи могут купить продукты.

OpenAI говорит, что пользователи могут задавать специфические вопросы и получать индивидуальные результаты.

Для начала OpenAI экспериментирует с такими категориями, как мода, красота, товары для дома и электроника.

OpenAI запускает функцию GPT-4o (модель искусственного интеллекта по умолчанию для ChatGPT) 28 апреля для пользователей ChatGPT Pro, Plus и Free, а также для неавторизованных пользователей по всему миру.

OpenAI обновила веб-поиск, чтобы улучшить онлайн-покупки для пользователей с помощью персональных рекомендаций о товарах с изображениями, отзывами и прямыми ссылками на покупку

OpenAI утверждает, что поисковый продукт быстро растет. На прошлой неделе пользователи выполнили более миллиарда веб-поисков в ChatGPT, пишет TechCrunch.

Стартап заявляет, что реклама не является частью этого обновления поиска ChatGPT. Результаты покупок будут основаны на структурированных метаданных от третьих лиц, таких как цены, описания продуктов и отзывы. Компания не будет получать комиссию с покупок, совершенных через поиск ChatGPT.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман исторически выступал против рекламы в ChatGPT, но в недавнем интервью он несколько изменил свою позицию. Альтман сказал, что он был бы открыт для «вкусной» рекламы, в которой OpenAI взимает партнерские сборы за покупки, сделанные через ChatGPT, но не продает приоритетное размещение в своих результатах.

OpenAI вскоре интегрирует функцию памяти с покупками для пользователей Pro и Plus, то есть ChatGPT будет ссылаться на предыдущие чаты пользователя, чтобы предоставлять высокоперсонализированные рекомендации по продуктам.

Наряду с этим обновлением поиск ChatGPT теперь будет отображать популярные поисковые запросы, когда пользователи начинают вводить вопросы, что очень похоже на функцию автозаполнения Google Search. Кроме того, поиск ChatGPT появился в WhatsApp, позволяя пользователям отправлять сообщения чат-боту, чтобы получать актуальные ответы.

Контекст

Обновление поиска ChatGPT является частью усилий OpenAI по конкуренции с Google путем создания лучшего, более персонализированного опыта поиска продуктов и информации в интернете. Интернет-магазины являются одними из важнейших направлений бизнеса Google, но рынок рекламы для покупки приоритетных мест в поиске Google также способствовал снижению качества продукта за эти годы.

OpenAI собирается бросить вызов Alphabet за счет предоставления более ориентированной на пользователя альтернативы, в отличие от результатов поиска Google, перегруженных рекламой.