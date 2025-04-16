OpenAI добавила библиотеку изображений в ChatGPT. Как это работает

OpenAI запустила библиотеку изображений в ChatGPT, которая упростит доступ к созданным искусственным интеллектом изображениям. Об этом сообщила пресс-служба компании 16 апреля.

Подробности

Функция доступна всем пользователям Free, Plus и Pro на мобильных устройствах и в веб-версии.

В коротком видео OpenAI демонстрирует, как это работает: в боковой панели ChatGPT появится раздел «Библиотека», где будут отображаться созданные вами изображения в виде сетки.

Функция уже работает в iOS-приложении ChatGPT, но на веб-версии еще не появилась, хотя ожидается быстрое ее внедрение.

Библиотека будет полезна тем, кто часто создает изображения в ChatGPT или хочет просмотреть свои предыдущие работы, например, искусство в стиле Studio Ghibli или другие творческие проекты.

Контекст

ChatGPT, который за два года привлек более 300 млн еженедельных пользователей для задач от поиска синонимов до анализа данных, продолжает развиваться. 14 января OpenAI представила раннюю версию новой функции, превращающей чат-бот в ИИ-помощника.

OpenAI вместе с SoftBank, Oracle и MGX из ОАЭ создали совместное предприятие Stargate, инвестирующее $500 млрд в строительство дата-центров в США для OpenAI в течение четырех лет.

Кроме того, OpenAI завершает разработку собственного чипа и планирует начать производство на Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в ближайшие месяцы.