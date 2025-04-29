OpenAI оновлює пошук ChatGPT функціями покупок. Що змінилося

Компанія OpenAI оновлює ChatGPT Search, свій інструмент вебпошуку в чат-боті, щоб надати користувачам покращений досвід здійснення покупок в інтернеті. Про це йдеться в заяві стартапу 28 квітня.

Ключові факти

Коли користувачі ChatGPT шукатимуть продукти, чат-бот тепер пропонуватиме кілька рекомендацій, показуватиме зображення та огляди цих товарів, а також включатиме прямі посилання на вебсторінки, де користувачі можуть купити продукти.

OpenAI каже, що користувачі можуть ставити специфічні запитання й отримувати індивідуальні результати.

Для початку OpenAI експериментує з такими категоріями, як мода, краса, товари для дому та електроніка.

OpenAI запускає функцію GPT-4o (модель штучного інтелекту за замовчуванням для ChatGPT) 28 квітня для користувачів ChatGPT Pro, Plus та Free, а також для неавторизованих користувачів в усьому світі.

OpenAI оновила вебпошук, щоб покращити онлайн-покупки для користувачів за допомогою персоналізованих рекомендацій про товари із зображеннями, відгуками та прямими посиланнями на покупку

OpenAI стверджує, що її пошуковий продукт швидко зростає. Минулого тижня користувачі виконали понад мільярд вебпошуків у ChatGPT, пише TechCrunch.

Стартап заявляє, що реклама не є частиною цього оновлення пошуку ChatGPT. Результати покупок будуть засновані на структурованих метаданих від третіх осіб, таких як ціни, описи продуктів і відгуки. Компанія не отримуватиме комісію з покупок, здійснених через пошук ChatGPT.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман історично виступав проти реклами в ChatGPT, але в недавньому інтервʼю він трохи змінив свою позицію. Альтман сказав, що він був би відкритий для «смачної» реклами, в якій OpenAI стягує партнерські збори за покупки, зроблені через ChatGPT, але не продає пріоритетне розміщення у своїх результатах.

OpenAI незабаром інтегрує функцію памʼяті з покупками для користувачів Pro та Plus, тобто ChatGPT буде посилатися на попередні чати користувача, щоб надавати високоперсоналізовані рекомендації щодо продуктів.

Поряд із цим оновленням пошук ChatGPT тепер буде відображати популярні пошукові запити, коли користувачі починають вводити запитання, що дуже схоже на функцію автозаповнення Google Search. Крім того, пошук ChatGPT зʼявився у WhatsApp, дозволяючи користувачам надсилати повідомлення чат-боту, щоб отримувати актуальні відповіді.

Контекст

Оновлення пошуку ChatGPT є частиною зусиль OpenAI щодо конкуренції з Google шляхом створення кращого, більш персоналізованого досвіду пошуку продуктів та інформації в інтернеті. Інтернет-магазини є одним із найважливіших напрямів бізнесу Google, але ринок реклами для покупки пріоритетних місць у пошуку Google також сприяв зниженню якості продукту за ці роки.

OpenAI збирається кинути виклик Alphabet завдяки наданню більш орієнтованої на користувача альтернативи, на відміну від результатів пошуку Google, перевантажених рекламою.