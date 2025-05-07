OpenAI планирует расширить проект Stargate по строительству ИИ-инфраструктуры за пределы США

OpenAI хочет расширить Stargate, проект строительства центров обработки данных в США стоимостью $500 млрд, за счет дополнительных инвестиций за рубежом для содействия развитию «демократического искусственного интеллекта», сказал вице-президент по глобальным вопросам OpenAI Крис Лихейн, пишет Financial Times 7 мая.

Ключевые факты

Ожидается, что глобальные затраты на инфраструктуру искусственного интеллекта с партнерами будут «превышать» целевые $500 млрд внутри США. «Эти инвестиции будут превосходить то, что мы рассматриваем в США», – сказал Лихейн.

Он сформулировал план как способ использовать технологическое преимущество Америки в области ИИ, чтобы представить четкую альтернативу Китаю, его единственному серьезному конкуренту в мире, и продвигать демократические ценности, такие как свобода слова, свободные рынки и предотвращение массового сбора данных правительством.

Сейчас проект состоит только из частично построенного центра обработки данных в Абилине, штат Техас, но OpenAI теперь рекламирует Stargate и в других странах, в дополнение к своим крупным обязательствам в США.

Пока нет объявлений о соглашениях по глобальной схеме Stargate, получившей название OpenAI для стран, но лидер генеративного ИИ нацелен на 10 проектов с историческими союзниками США. Лихейн сказал, что политические лидеры Франции, Великобритании и Германии выразили заинтересованность в разработке новых центров обработки данных.

Группа заявила, что будет заключать заграничные соглашения в координации с правительством США. Ее руководители сравнили нынешнее строительство центров обработки данных с бумом затрат на инфраструктуру в первые годы существования интернета, оценив его в триллионы долларов.

По данным компании, в то время как SoftBank является основным спонсором Stargate в США, разработки OpenAI за рубежом будут финансироваться индивидуальной группой партнеров по каждому проекту. «Правительства, государственные инвестиционные фонды, фонды прямых инвестиций и более традиционный капитал – все они смотрят на это», – сказал Лихейн.

Он добавил, что партнерство с OpenAI в проектах Stargate и обязательство развивать ИИ в соответствии с демократическими принципами в своих странах может открыть союзникам США доступ к самым передовым полупроводникам американского производства, необходимым для создания лучших моделей ИИ.

Согласно экспортному контролю, который вступает в силу в этом месяце, страны «второго уровня», включая Индию, Израиль, Швейцарию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, имеют ограничения на доступные им чипы. «В нашем обращении в Белый дом Трампа мы [в марте] внесли предложение о привлечении инвестиций в инфраструктуру США, предоставив инвесторам возможность перейти со второго уровня на первый, – сказал Лихейн. – К нам обращались люди со всего мира».

Контекст

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман запустил Stargate в Белом доме в январе вместе с президентом Дональдом Трампом и партнерами Масаеси Соном, генеральным директором SoftBank, и главой Oracle Ларри Эллисоном.

Трамп приветствовал план потратить до $500 млрд на инфраструктуру искусственного интеллекта в США в течение срока его полномочий, назвав его «декларацией доверия к Америке».